Nieuw seizoen ‘Quiz der azen’ van start in café Ragtime Claudia Van den Houte

30 september 2019

11u27 0 Ninove Café Ragtime in de Langemuntstraat start opnieuw met haar bekende ‘Quiz der azen’.

De Quiz der azen is een individuele kennisquiz die al sinds 1992 wordt georganiseerd in het café. De quiz gaat weer van start op dinsdag 1 oktober. 24 weken lang zal er worden gepeild naar de kennis van de deelnemers over een hele reeks uiteenlopende thema’s. Man, vrouw, jong, oud, doorwinterde quizzer of toevallige aanwezige: iedereen kan deelnemen aan de quiz. Die start elke dinsdag om 20.30 uur. De aanwezigen krijgen telkens twintig minuten de tijd om dertig vragen te beantwoorden over een vooraf ongekend thema. Meer info is te verkrijgen in het café (Langemuntstraat 9, Ninove) of via misjaderidder@hotmail.com.