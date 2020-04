Nieuw restaurant ‘Just M’ moet opening uitstellen door coronavirus, maar start al met afhaalmaaltijden Claudia Van den Houte

01 april 2020

13u03 1 Ninove Het nieuwe restaurant ‘Just M’ zou normaal op 10 april opengaan in het pand van de vroegere Gelati in de Centrumlaan, maar aangezien de coronamaatregelen werden verlengd, moeten onderneemster Nathalie Deraedt en chefs Miguel De Buck en Jonathan De Geyseleer de opening uitstellen.

Eerder moest Nathalie de tearoom/bistro Gelati ook al vroeger sluiten door het coronavirus. “Terwijl we stiekem nog hoopten om op 10 april ons concept te kunnen voorstellen aan iedereen, werd deze droom een beetje uitgesteld door de verlenging van de maatregelen”, zegt Nathalie Deraedt. “En aangezien de echo’s zijn dat de horeca één van de laatste sectoren is die terug van start mogen gaan, kunnen we niet bij de pakken blijven zitten.”

“Daarom hebben wij beslist om toch al een beetje van onszelf prijs te geven en met traiteurmaaltijden van start te gaan. Lekkere gerechten van onze chefs, helaas niet op de planken maar in doosjes om thuis te genieten met een lekker wijntje of biertje erbij. We starten er volgende week al mee, zo kunnen mensen nog een lekker paasmenutje samenstellen. We hopen dat we begin mei van start kunnen gaan met het echte werk.”

De maaltijden kunnen besteld worden via www.restaurantjustm.be of via de Facebookpagina van het restaurant en Instagram. Alles dat vóór donderdagmiddag besteld is, kan afgehaald worden op vrijdag van 14 uur tot 18 uur en op zaterdag tussen 10 uur en 12 uur.