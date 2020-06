Nieuw restaurant ‘Just M’ kan na twee maanden definitief openen: “Reservaties lopen heel goed” Claudia Van den Houte

04 juni 2020

18u08 5 Ninove Het nieuwe restaurant ‘Just M’ zou normaal op 10 april officieel openen in het pand van de vroegere Gelati in de Centrumlaan, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Twee maanden later kunnen onderneemster Nathalie Deraedt en chefs Miguel De Buck en Jonathan De Geyseleer dan toch echt van start gaan.

“Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni openen wij vanaf 17 uur onze deuren met onze aperoplanken en het vaderdagmenu”, vertelt Nathalie Deraedt. “Vanaf donderdag 18 juni 12 uur openen we definitief onze deuren met de volledige kaart. We zijn nu volop bezig met tafels te schikken, afhankelijk van de reservaties voor twee, vier of meer personen. Dat is nogal een puzzelwerk. Maar we zien het zitten en zijn er helemaal klaar voor. Eindelijk kunnen we starten met het concept dat we voor ogen hadden. We hebben ons wel al op de kaart kunnen zetten als restaurant door onze aperoboxen die mensen konden afhalen. Die zullen we blijven voortzetten. Komend weekend zal ook het vaderdagmenu nog kunnen worden afgehaald.”

Richtlijnen volgen

Er is wel nog een beetje werk om alles volgens de richtlijnen te laten verlopen. “Het terras wordt wat aangepast. Het wordt niet echt een open terras, maar een gesloten, waarbij de mensen even moeten wachten terwijl wij hen een tafel aanwijzen. We zullen proberen om de mensen op hun stoel te houden, voorzien handgel en nemen alle nodige maatregelen. We werken niet met plexiglas, want dat geeft niet echt een restaurantervaring. Hier is dat niet doenbaar, dan krijg je het gevoel van ingesloten te zitten. We zullen de tafels genoeg uiteen zetten om de afstand te bewaren.”

Na het succes van de afhaalboxen, lijkt ook het restaurant zelf een goede start te zullen maken. “De reservaties lopen supergoed. Enkele avonden zijn al volledig volgeboekt. We verwachten geen stormloop, dat kan ook niet gezien de beperkingen, maar wie erop gebrand zat, zal nu wel komen. Door de nieuwe regel van maximaal tien personen per tafel kunnen er al een dertigtal couverts binnen. Zo worden we iets rendabeler. We begrijpen wel dat alles veilig moet verlopen en zullen ons aan de richtlijnen houden. We staan te popelen om te beginnen.”