Nieuw restaurant Just M dat tijdens coronacrisis van start ging, lanceert ‘BBQ-box’ voor hemelvaartweekend Claudia Van den Houte

18 mei 2020

19u33 0 Ninove Het nieuwe restaurant ‘Just M’ lanceert na haar aperoboxen en lunchboxen nu ook een ‘BBQ-box’.

Het restaurant zou normaal op 10 april opengaan in het pand van de vroegere Gelati in de Centrumlaan, maar door de coronamaatregelen moesten onderneemster Nathalie Deraedt en chefs Miguel De Buck en Jonathan De Geyseleer de opening uitstellen. Ze gingen intussen wel al van start met afhaalmaaltijden. “We zijn daar met Pasen mee gestart”, vertelt Nathalie Deraedt. “Onze apero-boxen worden populair. Ons concept voor het restaurant was om aperitiefplanken te serveren en nu is het fijn om te horen dat mensen onze aperoboxen thuis ook op een plank serveren.”

“Voor Moederdag hadden we ook al een moederdagbox en nu met het verlengde hemelvaartweekend, waarvoor er mooi weer wordt voorspeld, kwamen we op het idee voor een ‘BBQ-box’. De ‘side dishes’ (bijgerechten, red.) worden volledig klaargemaakt en hoeven na afhaling enkel nog op tafel te worden gezet. Het vlees is al gemarineerd en wordt allemaal in vacuümzakken meegegeven, zodat het enkel nog moet worden gebakken op de barbecue.” Een barbecue met de hele familie of vriendenkring zit er gezien de coronacrisis nog niet in. “Maar je bubbel mag toch al wat groter zijn nu. Met Vaderdag plannen we trouwens ook een vaderdagbox.”

De BBQ-box met traag gegaarde kalfsrib, wit-blauw entrecote, vispapillot, groentenbrochette, Pommes M, aardappelsalade, pastasalade, granensalade, groentensalade, dressing en sausen, kost 40 euro per persoon en kan op 20, 21, 22 en 23 mei voor 11 uur worden besteld via 0473/13.89.81 of info@restaurantjustm.be.