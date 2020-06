Nieuw politievoertuig is uitbreiding voor wijkteam Koen Baten

08 juni 2020

19u03 0 Ninove De lokale politie van Ninove beschikt sinds kort over een gloednieuwe Volkswagen Golf. Het voertuig wordt gebruikt als uitbreiding voor de wijkwerking in Ninove. Er was onlangs een kaderuitbreiding en dit zorgt voor meer wijkinspecteurs. “Het nieuwe voertuig verhoogt het welzijn voor onze politie en de burgers", zegt korpschef Philippe De Cock.

De aankoop van het nieuwe voertuig is ter vervanging van het oude dat verkocht zal worden. “Het nieuwe voertuig is een eerste stap om korter bij onze bewoners te komen", zegt burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “We breiden onze wijkteams ook uit met fietsen en zorgen voor de milieuvriendelijke toets, maar een wijkvoertuig is nog altijd van essentieel belang voor snelle ingrepen", klinkt het.

Later dit jaar zal er ook nog een extra wagen aangekocht worden voor de wijkwerking. De politiezone heeft dit jaar al twee nieuwe voertuigen aangekocht voor de interventiedienst en de verkeersdienst van Ninove.