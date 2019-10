Nieuw politiekantoor is klaar: politie verhuist naar nieuwbouw Claudia Van den Houte

21 oktober 2019

18u22 2 Ninove Het nieuwe politiecommissariaat in de Centrumlaan, naast het stadhuis, is volledig klaar.

De werken gingen begin vorig jaar van start. Eerst werd een deel van het oude postgebouw afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe politiekantoor. In september vorig jaar stond de ruwbouw van het nieuwe gebouw er al. Nu de werken volledig achter de rug zijn, verhuist de Ninoofse politie woensdag en donderdag naar de nieuwbouw. In het nieuwe politiecommissariaat werden alle politiediensten samengebracht . Voordien zaten ze nog verspreid over twee locaties: het commissariaat in de Onderwijslaan en het verouderde rijkswachtgebouw op de Aalstersesteenweg. “Door alle politiemensen bij elkaar te brengen en hen de nieuwste technologieën te geven, zal het korps nog beter kunnen werken”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het is vooral ook belangrijk voor onze inwoners dat ze niet meer van het ene gebouw naar het andere worden gestuurd als ze de politie nodig hebben.”

Tevreden korps

Ook bij de politie zelf zijn ze tevreden: “Het nieuwe politiehuis telt vijf cellen en negen verhoorlokalen”, vertelt korpschef Philippe De Cock. “In het oude commissariaat aan de Onderwijslaan hadden we maar twee lokalen om verdachten te verhoren. Enkele nieuwe lokalen beschikken bovendien over een aparte ruimte waar de verdachte kan overleggen met zijn advocaat. Er is ook een videoverhoorlokaal voor minderjarigen, met een aangepaste onthaalruimte. Daarnaast zal het politiehuis een crisiscentrum hebben, waar de hulpdiensten en de stad kunnen overleggen als er een gemeentelijk of provinciaal rampenplan wordt afgekondigd.” Het politiekantoor heeft ook zonnepanelen, die worden gebruikt voor de energievoorziening in de lokalen en voor het laden van de pas aangekochte elektrische fietsen.

Door de verhuis zal de politie op woensdag en donderdag niet rechtstreeks bereikbaar zijn. Het noodnummer 101 blijft uiteraard wel actief. Voor niet dringende meldingen kan je de politie vanaf vrijdag bereiken op het nieuwe nummer 054/31.23.12. Op woensdag zullen de politiezones Denderleeuw/Haaltert en Geraardsbergen/Lierde de interventies overnemen (tussen 6 uur en 22 uur).