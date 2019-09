Nieuw gerestaureerde voorgevel Liberale Kring bijna klaar Claudia Van den Houte

06 september 2019

19u13 0 Ninove Hij heeft lang in de stellingen gestaan, maar sinds kort is de nieuw gerestaureerde voorgevel van het vroegere gebouw van de Liberale Kring in de Dreefstraat in al zijn glorie te bewonderen.

De restauratie van het volledige gebouw ging in juni vorig jaar officieel van start. Meer dan een jaar later is de voorgevel bijna afgewerkt. Het verschil met voor de restauratie is groot. “Van kankerplek in het straatbeeld tot glorieuze parel in de vernieuwde Dreefstraat”, noemt cultuurschepen Henri Evenepoel (Open Vld) het. De binnenrestauratie is nog volop aan de gang. Op het gelijkvloers komen er twee kantoorruimtes. De vroegere balzaal op de eerste verdieping zal na de restauratie gebruikt kunnen worden voor tentoonstellingen, recepties, vergaderingen, lezingen, kleine concertjes, infoavonden en nog meer. De stad investeert 1.950.000 euro in de restauratie en 117.000 euro in nieuw meubilair. De werken moeten begin 2020 volledig klaar zijn.

Het gebouw uit de 19de eeuw heeft een lange geschiedenis. Zo was het vroeger een middelbare school, een thuisbasis voor liberale vennootschappen, een stadsbibliotheek en een academie voor beeldende kunst. Het gebouw staat al leeg sinds het vertrek van de academie in 2008.