Nieuw dierenasiel in de kiem gesmoord: vergunning vernietigd na klacht van twee buurtwoners Claudia Van den Houte

11 september 2019

17u07 0 Ninove “Dit is een zwarte dag voor de toekomst van ons dierenasiel”, zeggen Martine Van Den Steen en Katrien Reygaerts, de uitbaters van het Dierenasiel Ninove. Ze hadden van de stad Ninove een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw dierenasiel, maar nu heeft de provincie Oost-Vlaanderen die vergunning vernietigd nadat twee buurtbewoners in beroep gingen.

De provincie weigert de vergunning voor een nieuw dierenasiel om verschillende redenen. Zo stelt ze dat de bouw van het dierenasiel niet het algemeen belang dient en dat het asiel zonevreemd ligt. Ze volgt daarmee het beroep dat twee buurtbewoners van het asiel hadden ingediend. Het nieuwe asiel zou op dezelfde locatie als het huidige asiel worden gebouwd. “Voor ons is het de ideale locatie: het is rustig gelegen, goed om met de honden te gaan wandelen en toch nog vlot bereikbaar”, vertelt Katrien Reygaerts. “Het asiel werd al in 1980 opgericht, nog voor de woningen van de buurtbewoners er waren en er waren tot hiertoe nog nooit klachten. Volgens de buurtbewoners zou het asiel niet thuishoren in agrarisch gebied en zouden we van plan zijn om er te gaan wonen, wat helemaal niet klopt. Er mag geen domicilie worden gevestigd en de grond blijft eigendom van de vzw.”

Verouderde kennels

“Het nieuwe asiel zou nochtans ook beter zijn voor de buurtbewoners. De honden zullen er ‘s nachts een eigen ruimte hebben binnen en het nieuwe gebouw zal beter geïsoleerd zijn, wat minder geluid voor hen betekent. Er komt ook een parking zodat er geen auto’s meer in de straat moeten staan.” De nieuwbouw is ook broodnodig, want de huidige infrastructuur is enorm verouderd. “De isolatie is niet goed, het is moeilijk te reinigen en de vochtigheid is niet goed voor de dieren. Alles wordt moderner. Nu zitten de honden buiten, wel volledig beschut en in de winter worden de kennels verwarmd met warmtelampen, maar in de nieuwbouw zullen ze zowel een binnen- als een buitenkennel hebben op het gelijkvloers. Dat is over enkele jaren trouwens verplicht”, aldus Martine Van Den Steen en Katrien Reygaerts.

Te klein

“Op de eerste verdieping zou dan het kattenverblijf komen, met drie afzonderlijke quarantaines en drie kattenkamers - individuele ruimtes voor katten die bijvoorbeeld niet samen met de andere katten kunnen zitten. Er komt ook een ruimte voor eventueel andere dieren, een apart dierenartslokaal en een studio om indien nodig dag en nacht toezicht te kunnen houden over zieke dieren of dieren die moeten bevallen.”

Het asiel wordt ook ruimer. “Qua bebouwde oppervlakte toch, niet qua aantal dieren dat we willen opvangen”, zegt Katrien. “We zitten nu te klein. Daardoor moeten we soms honden mee naar huis nemen die speciale medicatie nodig hebben”, vervolgt Martine.

In beroep?

De toekomst van het asiel is momenteel nog onzeker. “We zijn nog aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld in beroep te gaan. Zo’n procedure kan wel twee jaar duren. We willen het evenwel nog niet opgeven. De dieren verdienen een goede opvang. Bovendien hebben we vrijwilligers die er voordeel aan hebben om voor dieren te zorgen: mensen met een burn-out, die invalide zijn... ook hen zouden we beter kunnen opvangen in de nieuwbouw. Dit is echt een grote domper.”

De stad Ninove blijft alvast voorstander van een nieuw asiel. “Het dierenasiel bestaat nu vooral uit kotjes. Er is een betere infrastructuur nodig”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Dierenwelzijn Katie Coppens (Samen/sp.a). “Wij zagen het nieuwe asiel wél als van algemeen belang. We zullen met het schepencollege bekijken of we stappen kunnen zetten.”