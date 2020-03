Nieuw café ‘t Oud Stadhuis moet na één dag alweer sluiten door coronavirus Claudia Van den Houte

13 maart 2020

20u32 24 Ninove Het nieuwe café ’t Oud Stadhuis is nog maar pas open, maar moet door het coronavirus na één dag alweer dicht.

Het café in de Langemuntstraat, in het pand van het vroegere café De Beurs, ging tijdens de carnavalsperiode al even open, maar vandaag, op vrijdag 13 maart, zou het volledig afgewerkte café definitief de deuren openen. De zaak ging inderdaad open, maar moet na een dag alweer dicht. Alle cafés moeten immers drie weken sluiten om een verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. “Het voelt dubbel. Je kijkt er zolang naar uit en het is ook druk vandaag, maar nu moeten we weer sluiten”, zegt uitbaatster Sabine Arijs. “Dat is natuurlijk niet leuk, al besef ik het nog niet echt.” Normaal mogen de cafés vanaf 4 april opnieuw opengaan.