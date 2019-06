Neutraal Ziekenfonds opent nieuw kantoor in Burchtstraat, op enkele meters van vorige vestiging Claudia Van den Houte

14 juni 2019

12u57 7 Ninove Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) heeft haar nieuwe kantoor in de Burchtstraat in Ninove officieel geopend.

Het nieuwe kantoor van het NZVL in de Burchtstraat 31 ligt slechts op enkele meters van haar vroegere vestiging, die gelegen was op de hoek van de Burchtstraat met de Onderwijslaan. Het ziekenfonds heeft al sinds september 1982 een vestiging in Ninove en telt 120.118 klanten. In het nieuwe kantoor werken er momenteel twee klantenadviseurs. “Onze diensten zijn aan geen enkele belangengroep gebonden”, aldus commercieel manager Jean-Pierre Maesfrancx. “Je kan bij ons onder meer terecht voor tussenkomst voor tandzorg en terugbetaling van luiers. Onze hospitalisatieverzekering werd in 2018 door Test-Aankoop verkozen.”

Daarnaast kan je bij het NZVL ook terecht voor voorhuwelijkssparen vanaf 14 jaar en voor het uitlenen van medisch materiaal via de uitleendienst ComfoPlus. Meer informatie via www.nzvl.be.