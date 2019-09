Neos Ninove organiseert zelfverdedigingscursus voor senioren in sporthal Claudia Van den Houte

19 september 2019

Neos Ninove organiseert vanaf maandag 23 september zelfverdedigingslessen voor senioren.

Tijdens de zelfverdedigingscursus worden er geen moeilijke grepen of ingewikkelde bewegingen geleerd, maar simpele, bruikbare technieken om ‘de tegenstander’ op andere gedachten te brengen. De lessen zijn niet intensief en er wordt rekening gehouden met eventuele fysieke beperkingen en met leeftijd. Elke les omvat een korte stretching, het aanleren van enkele simpele technieken en basis-vechtbewegingen, net als het gebruik ervan in realistische scenario’s. Er zijn vijf lessen, gegeven door Antoni Cortois, gecertificeerd instructeur en directeur van de Belgische Federatie ‘International KRAV MAGA-federation’.

De lessen vinden plaats in de Ninoofse sporthal aan de Parklaan, op 23 en 30 september en op 7, 14 en 21 oktober, telkens om 14 uur. Ze duren telkens anderhalf uur. Elke les kost 8 euro, te betalen bij het begin van de les, eventuele douche en verzekering inbegrepen. Je volgt best meerdere lessen. Sportieve kledij breng je zelf mee. Meer info bij secretaris Christiane Bické op 0477/41.02.37 of voorzitter Danny Schoon 0474/44.48.92.