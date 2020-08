Negentienjarige Ninovieter Luis speelt hoofdrol in nieuwe jongerenwebreeks Claudia Van den Houte

18 augustus 2020

19u14 0 Ninove Luis De Vuyst (19) uit Ninove speelt één van de zes hoofdrollen in de nieuwe j ongerenwebreeks Wh@evR!

De serie gaat over zes jongeren die samen in een musicalvereniging zitten. De opnames zijn momenteel bezig in Dendermonde en Buggenhout. Luis speelt in de serie de rol van Fré, de ‘drama queen’ van de reeks. De Ninovieter volgde Woordkunst-Drama aan de stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans in Ninove en studeert momenteel Media & Entertainment Business aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Op het podium was Luis al te zien in de Ketnet Musical Team U.P. en als figurant in de spektakelmusical 40-45. Op televisie speelde hij al mee in Campus 12, De Buurtpolitie en de Ketnet-programma’s Broodje Kaas en Lekker Windje. Verder was hij winnaar van de #Tokyolo-wedstrijd van radiozender MNM en trok hij in 2019 met MNM door Tokio.

De reeks Wh@evR! zal vanaf vrijdag 4 september online te volgen zijn via de online platformen van MusicalVibes, een site voor musicalliefhebbers in Vlaanderen en Nederland.