Nee, competitie-eten is niet typisch Vlaams: niemand krijgt hamburger van vier kilogram binnen het halfuur naar binnen gewerkt

19 september 2020

19u01 0 Ninove In Bocadio in de Burchtstraat werd er zaterdag een ‘hamburger challenge’ gehouden. Drie duo’s waagden zich aan de ‘challengeburger’ van vier kilogram, die ze binnen een bepaalde tijdspanne moesten verorberen.

“De burger bestaat uit 1,5 kilogram vlees”, vertellen uitbaters Tom De Schryver en Carla Adam, die de zaak in broodjes en snacks sinds december uitbaten. “Hij bevat twee hamburgers, 14 sneden spek, 14 sneden kaas, een halve liter saus, ijsbergsla, drie tomaten, ajuin en daarbij één kilogram frietjes. Hij weegt in totaal bijna vier kilogram. De deelnemers aan de challenge moeten de burger binnen een half uur opeten als ze met twee eten of binnen een uur als ze hem alleen opeten. Als ze hem volledig kunnen opeten, moeten ze hem niet betalen. Anders kost hij 35 euro. De winnaars hun foto zal worden opgehangen in onze zaak en krijgen een T-shirt. Het idee voor de challenge komt vanuit de Verenigde Staten. We hadden daarover filmpjes gezien op Facebook.”

Zes kandidaten waagden zich in duo aan de challenge. Ben Adam en Jelle Maes waren zaterdag het eerst aan de beurt. “We hebben een licht ontbijt genomen om ons lichaam op gang te brengen”, vertellen ze. “We zijn goede eters, maar dit is toch wel heel veel. Vooral de frietjes zullen moeilijk worden, want die liggen zwaar op de maag”, zegt Ben. “Het zal moeilijk worden”, stelt ook Jelle vooraf. Dat blijkt ook na 25 minuten en 43 seconden, als de heren hun poging staken. “Het is echt te zwaar, vooral met de kaas en de frietjes”, reageert Jelle achteraf. “Mijn maag kan niet meer. Het is lekker, maar véél”, vindt ook Ben. Hij denkt na over een nieuwe poging binnen enkele maanden. Jelle ziet een herhaling niet direct zitten.

Ook Bram en Celine deden een poging en later op de dag ook Diego en Wouter maar niemand slaagde erin om de gigantische burger binnen het half uur op te krijgen. Voor wie interesse heeft: er komen nog challenges. Die worden bekendgemaakt via de Facebookpagina van Bocadio.



