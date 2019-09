Nationale test van alarmeringssysteem BE-Alert voor noodsituaties Claudia Van den Houte

27 september 2019

11u57 20 Ninove Ninove, Haaltert en Denderleeuw nemen op donderdag 3 oktober deel aan de nationale test van BE-Alert, het waarschuwingssysteem voor noodsituaties.

BE-Alert stelt burgers via sms, e-mail of telefoon op de hoogte bij noodsituaties, zoals een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking. Op 3 oktober zullen onder meer Ninove, Haaltert en Denderleeuw dit systeem testen. Elke gemeente zal een sms-bericht sturen naar iedereen die op een adres van die gemeente ingeschreven is.

Door BE-Alert te testen, kunnen de gemeenten de procedures inoefenen. Bovendien willen ze hiermee hun inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Inschrijven voor de test kan via www.be-alert.be/nl/schrijf-je.