Na zone 30 in hele binnenstad: nog dit jaar ook zone 30 in alle dorpskernen en woonwijken Claudia Van den Houte

16 januari 2020

18u56 4 Ninove De stad Ninove is momenteel bezig met het invoeren van zones 30 in alle dorpskernen en woonwijken.

Vorig jaar breidde de stad de zones 30 in het centrum uit naar de hele binnenstad. Sindsdien geldt er op bijna alle gemeentelijke wegen binnen de Ninoofse ring zone 30. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) kondigde toen al aan dat in een volgende fase ook de deelgemeenten van Ninove aan de beurt waren. Alle dorpskernen zouden zone 30 worden, net als alle gesloten woonwijken. Daar is de stad momenteel mee bezig. “Op dit moment worden er zone 30-borden geplaatst in Outer”, aldus Vande Winkel. “Nadien komt ook onder meer Pollare nog aan de beurt. De volgorde voor de plaatsing gebeurt in functie van waar er nog geen zones 30 waren. In de dorpskern van Pollare was er bijvoorbeeld nog niets van zone 30. Het is een redelijk omvangrijk werk. Het plaatsen van de borden zal dan ook stelselmatig gebeuren. Eind dit jaar zou alles rond moeten zijn.”