Na virtuele zitting in maart, nu digitale gemeente- en OCMW-raad in april: inwoners kunnen volgen via YouTube-kanaal stad Claudia Van den Houte

17 april 2020

12u45 2 Ninove De gemeenteraad en de OCMW-raad van Ninove zullen op woensdag 22 en donderdag 23 april voor het eerst digitaal verlopen.

In maart was er al een virtuele gemeenteraad, waarbij enkel de fractieleiders, de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur en de burgemeester fysiek aanwezig waren. Normaal gezien vergaderen de OCMW- en gemeenteraad maandelijks, maar naar aanleiding van de genomen maatregelen rond het coronavirus ging de zitting van de OCMW-raad van maart niet door en werd de zitting van de gemeenteraad beperkt tot enkel hoogdringende agendapunten. Toen werden alle raadsleden persoonlijk opgebeld om hun standpunt over de agendapunten door te geven. Alle andere punten werden uitgesteld tot de volgende vergadering.

Nu, voor de gemeenteraad van april, zullen de gemeenteraadsleden aan de gemeenteraad kunnen deelnemen via de zitting vanuit hun ‘kot’. Ook de gemeenteraadscommissies zullen hervat worden via digitale weg. Concreet zullen de Ninoofse gemeenteraadsleden gebruikmaken van de applicatie Cisco Webex, die op de tablets van de raadsleden werd geïnstalleerd. “We organiseerden deze week testsessies en alle raadsleden werden persoonlijk gecontacteerd voor extra ondersteuning indien er zich problemen voordeden”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten. De stad biedt wel enkele plaatsen aan in het stadhuis voor raadsleden die dit wensen.

De gemeenteraad zal live te volgen zijn via het YouTube-kanaal van de stad.