Na positieve reacties vorig jaar: Nieuwjaarsdrink wordt ook komende jaren vervangen door lentedrink Claudia Van den Houte

03 januari 2020

15u01 0 Ninove De Ninovieters krijgen ook dit jaar een lentedrink in plaats van een nieuwjaarsreceptie. Vorig jaar werd de nieuwjaarsdrink uit veiligheidsoverwegingen afgelast en werd er voor het eerst een lentedrink gehouden. De positieve reacties van vorig jaar deden het stadsbestuur ook in de toekomst voor een lentedrink kiezen. Daarmee komt er na jaren een nieuwe traditie.

Het Ninoofse stadsbestuur lastte vorig jaar de nieuwjaarsdrink voor haar inwoners begin januari af uit vrees voor rellen en op advies van de politie. Er was ongenoegen bij mensen omdat er kort daarvoor een coalitie was gevormd zonder Forza Ninove, die tijdens de verkiezingen in oktober 2018 met 40 procent van de stemmen ruim de grootste partij was geworden. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet wel onmiddellijk weten dat er in de plaats een evenement in de lente zou worden georganiseerd. Dat werd de lentedrink.

De eerste lentedrink vond plaats op zondag 9 juni 2019 en werd positief onthaald. “In de lente is het beter weer. Daarom heb ik liever nu een receptie dan met Nieuwjaar, wanneer het kan vriezen. Het is nu aangenamer om buiten te staan”, klonk het onder meer bij de aanwezige Ninovieters. Al gaven sommigen toch nog steeds de voorkeur aan een nieuwjaarsdrink. “Ze mogen in de toekomst gerust de twee organiseren: een nieuwjaarsdrink én een lentedrink”, was het besluit van een andere Ninovieter.

Al veel andere nieuwjaarsrecepties

“Twee recepties voor de bevolking per jaar organiseren, is niet haalbaar”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “De reden waarom we ook dit jaar voor een lentedrink hebben gekozen in plaats van een nieuwjaarsdrink, is omdat we vorig jaar enorm veel positieve reacties hebben gekregen op de lentedrink. Mensen kwamen ons zeggen dat ze een lentedrink beter vonden. Het is dan mooier weer, oudere mensen komen meer buiten en bovendien zijn er in januari al zoveel andere recepties, van bijvoorbeeld verenigingen of samenkomsten met de familie, waardoor het voor sommigen moeilijk kiezen is.”

Geluk met het weer

“We hebben met het schepencollege de voordelen en de nadelen tegen over elkaar afgewogen en kwamen tot het besluit dat er meer voordelen waren om voor een lentedrink te kiezen”, aldus burgemeester De Jonge. Nochtans zei ze vorig jaar op de lentedrink nog: “Ik heb al meermaals de vraag gekregen om ook volgend jaar een lentedrink te organiseren, maar ik denk niet dat we daar op zullen ingaan. De nieuwjaarsreceptie is een moment waarop mensen elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar.” Intussen heeft ze haar mening dus bijgesteld: “Ik was in het college van burgemeester en schepenen één van de enigen die bij een nieuwjaarsdrink zou gebleven zijn, maar ik leg mij collegiaal neer bij de beslissing. Een lentedrink is inderdaad toch leuker. We hebben tijdens de nieuwjaarsdrink altijd al geluk gehad met het weer, maar dat kan in de winter ook anders zijn.”

Nieuwe traditie

“Of er voortaan elk jaar een lentedrink komt in plaats van een nieuwjaarsdrink? Ja, het ontmoetingsmoment voor de Ninovieters zal voortaan in de lente vallen, tijdens de Sinksenkermis.” Na jarenlang een nieuwjaarsdrink te hebben gehad, krijgt Ninove met de lentedrink dus een nieuwe traditie. De lentedrink vindt plaats op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, van 9 tot 13 uur op de binnenkoer van het stadhuis. Alle Ninovieters zijn dan welkom voor een gratis drankje.