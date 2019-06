Na oudste, stoutste en wijste nu ook sportiefste der steden KOEN MOREAU

18 juni 2019

17u44 2

Het sportiefste gemeente- en OCMW-personeel vind je in Ninove.

Dat bleek dinsdag tijdens de regiosportdag voor lokale besturen die dit jaar plaats vond op het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere. Met 1.160 deelnemers uit Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Ninove, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem en een stralende zon was die dag een absoluut succes.

“De deelnemers kregen de vrije keuze uit wandel-, fiets- en moutainbiketochten en konden zich via een doorschuifsysteem uitleven bij een 25-tal andere sporten”, aldus de organiserende sportfunctionarissen van de deelnemende gemeenten en steden.

Hoogtepunt en afsluiter was de strijd voor de titel van de sportiefste gemeente over een parcours van meer dan tien indrukwekkende springkastelen. Stad Aalst deed het daarbij verrassend goed, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in Ninove. Derde werden de personeelsleden van Lede.

Meer over Ninove

Lede

Erpe-Mere

Aalst

sport