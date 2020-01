Na nieuwe uitbater nu ook nieuwe naam: Veaudeville-hal wordt ‘The Mauritz’ Claudia Van den Houte

03 januari 2020

15u23 3 Ninove De Veaudeville-hal in de Mallaardstraat in Ninove heeft een nieuwe naam gekregen: ‘The Mauritz’.

Eerder schreven we al dat de evenementenhal in januari een nieuwe uitbater kreeg. Dat werd de Ninoofse ondernemer Bruno Van der Haeghen, zaakvoerder van onder meer Pasta Vespa en Phone Company. Evenementenbureau Veaudeville gebruikte de loods meer dan een jaar lang als pop-up theater, waarin tal van events plaatsvonden. Van der Haeghen kondigde al aan om er een industriële keuken te installeren, wat nog meer mogelijkheden zou bieden. Ook verenigingen of bedrijven zouden de zaal kunnen huren voor bijvoorbeeld eetfestijnen, vergaderingen, meetings,... Er kwamen al aanvragen binnen voor onder meer een indoor sportevenement, een trouwfeest, fuiven,...

Zelf zal Bruno Van der Haeghen ook een aantal evenementen per jaar organiseren in de hal. Op 2 januari organiseerde hij al een eerste evenement ter gelegenheid van de eerste werkdag van 2020. Intussen maakte hij de nieuwe naam van de hal bekend. “Ik heb lang gezocht naar een toffe naam, die klinkt voor iedereen en die op uitnodigingen een gevoel zou oproepen”, vertelt hij. “Ik heb geen kinderen, maar als ik ooit een zoon zou hebben gehad, zou hij ik hem Mauritz hebben genoemd. Dat klinkt chique, in alle talen. In het Ninoofs zou hij ‘Mauritske’ worden genoemd”, lacht hij.

Hij is tevreden over zijn eerste evenement: “Ik schat dat er zo’n 500 mensen aanwezig waren. Ik heb veel positieve reacties gekregen, ook op het feit dat ik de hal heb overgenomen. Mensen zijn blij dat ik het heb verdergezet, want veel andere zalen zoals deze zijn er in Ninove niet. Buiten was er bijna geen geluid te horen. Het is de bedoeling om nog veel events te organiseren, met zo weinig mogelijk geluidsoverlast.”