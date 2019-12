Na alle heisa: kerstboomverbranding op rechteroever gaat dan toch door Claudia Van den Houte

16 december 2019

16u25 33 Ninove Goed nieuws voor de vele Ninovieters die het jammer vonden dat de jaarlijkse kerstboomverbranding werd afgelast: de kerstboomverbranding zal dan toch doorgaan. Iedereen mag zijn kerstboom komen brengen.

Zo’n twee weken geleden kwamen er heel wat negatieve reacties op het feit dat de kerstboomverbranding dit jaar niet zou doorgaan. Omdat de handelaars dit jaar geen budget hadden om kleine kerstbomen te plaatsen in de winkelstraten, waren er geen kerstbomen om te verbranden. Daarom besloten de organisatoren van vzw Rechteroever om de kerstboomverbranding, die gepland stond op 11 januari, af te lassen. Omdat heel wat Ninovieters teleurgesteld waren dat er geen kerstboomverbranding zou zijn, besloot Hubert Simoens, uitbater van café Den Belleman, zelf het initiatief te nemen om het toch te laten doorgaan.

“Als bestuurslid van de vzw Rechteroever vond ik het maar normaal dat de kerstboomverbranding wél zou doorgaan”, vertelt Simoens. “Zeker na alle negatieve verhalen en beweringen dat de rechteroever dood zou zijn.” Simoens werkt zowel samen met de vzw Rechteroever als met de Scouts voor de kerstboomverbranding. “De Scouts zorgen onder meer voor een hapje en een drankje tijdens de kerstboomverbranding. In ruil krijgen ze van mij een optreden van Fifties Fever cadeau voor hun Jamborette (naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan, red.) op 25 juli.”

“We vragen aan iedereen die thuis een kerstboom heeft staan, om die tussen 8 en 11 januari naar het Dr. Hemerijckxplein te brengen, waar de kerstboomverbranding zal plaatsvinden. We hebben geen 200 kerstbomen nodig, met vijftig bomen zijn we al tevreden.” Randanimatie is er dit jaar niet.

De kerstboomverbranding vindt op zaterdag 11 januari om 20 uur plaats op het Dr. Hemerijckxplein. De toegang is gratis.