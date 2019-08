Na 17 jaar geen kerstfeest meer voor eenzame Ninovieters Claudia Van den Houte

08 augustus 2019

18u03 0 Ninove Het jaarlijkse kerstfeest voor eenzame Ninovieters verdwijnt na 17 jaar. Elk jaar konden meer dan 100 Ninovieters die anders Kerstmis alleen zouden vieren op kerstdag terecht in de voetbalkantine in Appelterre voor een gratis feestmaal. De organisatoren van De Vrienden vzw stoppen er nu echter mee.

“We worstelen al een tijdje met het idee om ermee te stoppen”, vertelt Alain Triest van vzw De Vrienden, die samen met zijn vrouw de kar trekt voor de organisatie van het kerstfeest. “Het wordt allemaal een beetje teveel. Mijn partner en ik hebben ouders, schoonouders en andere familieleden die soms zorgen nodig hebben en wat meer aandacht vragen. Het wordt moeilijk om het kerstfeest nog te organiseren. Bovendien heb ik een zware agenda met mijn werk en de politiek (hij is gemeenteraadslid en vanaf volgend jaar weer schepen voor Open Vld, red.). Ik heb al enkele jaren nog maar weinig tijd voor de organisatie van het kerstfeest.”

“Ik ben wel tevreden dat we kerstfeest 17 jaar lang hebben kunnen organiseren. Ik heb het 17 jaar geleden opgestart met toenmalig burgemeester Michel Casteur. Ik vertelde hem mijn droom om een kerstfeest te organiseren voor mensen uit Ninove die anders alleen zouden zijn op Kerstmis. Mede dankzij zijn kennis en netwerk is het toen van start kunnen gaan. Mijn droom was om één keer zo'n kerstfeest te organiseren, maar we hebben het dus 17 jaar gedaan. Dat hebben we alleen kunnen doen dankzij onze medewerkers en sponsors, die we heel dankbaar zijn. Jaarlijks hielpen zo’n 10 tot 15 vrijwilligers mee met het kerstfeest, waardoor ze zelf kerstdag niet konden vieren. Ook voor hen werd het telkens moeilijker.”

Mensen die in de miserie zaten, konden hun zorgen op het feest even vergeten. Alain Triest

Toch beleefden ook de organisatoren altijd veel plezier aan het kerstfeest. “Je zet geen 17 jaar kerstdag opzij om een kerstfeest te organiseren - wat toch werken is - als je het niet graag doet. Ik heb er zeker evenveel genoegen in gehad als de mensen die aan tafel mochten schuiven. Wat me het meest zal bijblijven, zijn de busritten. We gingen elk jaar mensen thuis ophalen met de bus om hen naar het kerstfeest te brengen. Toen we ze ophaalden waren ze teneergeslagen, maar op het feest heerste er een andere sfeer er werd er gezongen en gelachen. Mensen die in de miserie zaten, konden hun zorgen op het feest even vergeten. Ze kregen terug het gevoel bij de maatschappij te horen. Ik hoop dat ze dat positieve gevoel nog jaren met zich meedragen. Er zullen heel wat mensen ontgoocheld zijn, maar misschien kunnen we een inspiratie zijn voor anderen om iets nieuws op te starten”, besluit Triest.

Bertha Straetmans (93) heeft het kerstfeest minstens zes keer bijgewoond: “Zeer spijtig dat het nu stopt”, reageert ze. “Je zag er mensen terug die je anders nooit meer zag. Ik heb het nodig om onder de mensen te zijn. Veel mensen hebben niemand. Ik heb een zoon, bij wie ik op kerstavond terechtkan, maar hij en zijn gezin hebben ook hun eigen leven. Ik ging met mijn zoon en schoondochter ook telkens naar de barbecue die De Vrienden organiseerden ten voordele van het kerstfeest. Heel jammer.”