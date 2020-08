N-VA vraagt burgemeester om kleine evenementen opnieuw te laten doorgaan: “Verregaande en overdreven maatregel om alle events te schrappen treft culturele sector” Claudia Van den Houte

09 augustus 2020

15u11 0 Ninove Oppositiepartij N-VA Ninove roept burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) op om de beslissing om alle evenementen te verbieden, te schrappen. Volgens de partij kunnen kleine culturele evenementen wel nog veilig doorgaan. Ze noemt de beslissing onbezonnen. De burgemeester stelt dat de beslissing allesbehalve onbezonnen werd genomen.

Het stadsbestuur van Ninove besliste eind juli om, net als verschillende andere gemeenten in onze streek, alle publieke evenementen in Ninove tot en met 6 september te verbieden. N-VA noemt dat een verregaande en overdreven maatregelen, die vooral de culturele sector treft. De oppositiepartij vindt dat “leuke en gezellige initiatieven” zoals de MoonlightMaandagen, De Donderdagen, Cinema Norbert en het tweejaarlijkse kunstenfestival Krasj, die werden geschrapt, wel nog in alle veiligheid kunnen doorgaan, mits het eerbiedigen van de uitgeschreven draaiboeken, protocollen en richtlijnen. “Er is wel degelijk ruimte voor soortgelijke cultuurbeleving in tijden van corona, mits wat creativiteit en inspanning van het Ninoofse stadsbestuur”, klinkt het bij N-VA Ninove.

De partij verwijst ook naar de oproep van haar minister Jan Jambon om zo gericht mogelijk te werk te gaan. Hij stelde dat markten, voorstellingen, kermissen en sport zoveel mogelijk kunnen doorgaan tenzij de “epidemiologische analyse” dit niet toelaat of de activiteit verboden is door een hogere overheid. “De kleine culturele evenementen in Ninove kunnen weliswaar in de meest veilige omstandigheden georganiseerd worden”, stelt Yves De Groote van N-VA Ninove. Hij roept de burgemeester op om de beslissing te herroepen en zo de cultuursector een duw in de rug te geven.

Moeilijke beslissing

Het Ninoofse stadsbestuur neemt nota van de oproep van N-VA. “De moeilijke beslissing om in Ninove alle evenementen te schrappen waar mensen kunnen samen komen en de kans lopen elkaar te besmetten, is allesbehalve onbezonnen genomen”, reageren burgemeester Tania De Jonge en cultuurschepen Henri Evenepoel (beiden Open Vld). “We namen de beslissing twee dagen nadat de nationale veiligheidsraad in zeven haasten bijeen kwam om -gezien de nefaste evolutie van de heropflakkerende epidemie- eerdere versoepelingen van de coronamaatregelen drastisch terug te schroeven. De boodschap was aangekomen bij het stadsbestuur, zodat het schepencollege én ook de veiligheidscel urenlang hebben overlegd om finaal haar kordate beslissing te nemen. Daarbij werd zelfs voorafgaand overleg gepleegd met de huisartsenkring, die als zorgverstrekkers in de frontlinie van de epidemie het beste geplaatst zijn om de locale “epidemologische analyse” (dixit Jan Jambon) te doen.”

Maar de beslissing om alle evenemeneten, op dat moment, af te gelasten, was vooral gebaseerd op de stijgende cijfers van het aantal besmettingen. Bovendien moet je op een bepaald moment klare wijn schenken naar de vele private initiatiefnemers van tal van evenementen, liever dan op het laatste moment hun voorbereidend werk en bijhorende kosten te moeten afblokken Burgemeester Tania De Jonge

“Wij zijn ervan overtuigd dat organisatoren van evenementen alles in het werk stellen om hun evenementen coronaproof uit te werken. Ook de stadsevenementen waren volledig coronaproof ingericht en het aanwezige publiek op deze evenementen gedroeg zich voorbeeldig. Maar de beslissing, op dat moment, was vooral gebaseerd op de stijgende cijfers van het aantal besmettingen. Bovendien moet je op een bepaald moment klare wijn schenken naar de vele private initiatiefnemers van tal van evenementen, liever dan op het laatste moment hun voorbereidend werk en bijhorende kosten te moeten afblokken. Als stad heb je daarbovenop een voorbeeldfunctie, waardoor je het niet kan maken om private initiatieven niet toe te staan en eigen organisaties wel.”

Cijfers nog steeds niet in goede richting

“Elke maandag is het veiligheidscel en beoordelen we of een versoepeling mogelijk is of niet. De cijfers voor Ninove gaan echter nog steeds niet de goede richting uit. Ook al kenden we een daling de laatste week, nu zijn er opnieuw meer besmettingen. Van zodra een gefundeerde beslissing wordt genomen om bepaalde culturele activiteiten alsnog te laten doorgaan - hopelijk al later dit najaar - zullen wij hierover zeker communiceren.”

Volgens De Jonge heeft de stad Ninove haar nek uitgestoken voor de cultuursector. “Bijna alle artiesten en gezelschappen die in de loop van juli optraden, waren blij dat ze mochten optreden omdat hun optreden op het binnenplein van het stadhuis het allereerste optreden in maanden was. Het is precies omdat wij tijdens de lockdownperiode alle voorbereidingen getroffen hadden dat we in de korte periode van versoepelde coronoamaatregelen reeds een forum konden bieden aan de cultuursector. Dat werd gewaardeerd door de aanwezige cultuurliefhebbers, die zich veilig voelden op onze cultuurevenementen. Het is dan ook met pijn in het hart dat wij onze beslissing genomen hebben.”

Eerder betreurde ook Jeroen Wiggeleer uit Denderhoutem, organisator van evenementen in Haaltert - waar alle evenementen ook werden afgelast - en Ninove, al de beslissingen van de lokale besturen, zeker omdat in Aalst evenementen wel mogen blijven doorgaan.