N-VA-voorstel om kosten eerste betalingsherinnering parkeerboete te laten vallen doet gemeenteraad tweede keer schorsen Claudia Van den Houte

13 september 2019

15u16 0 Ninove N-VA-gemeenteraadslid Karolien De Roose heeft donderdagavond op de gemeenteraad al voor de tweede keer voorgesteld om de administratiekosten van 1,50 euro die Ninovieters aangerekend wordt bij een eerste aanmaning als ze hun parkeerretributie niet onmiddellijk betalen, kwijt te schelden.

De meerderheid in de gemeenteraad leek het voorstel genegen te zijn. De gemeenteraad werd op vraag van meerderheidspartij Open Vld even geschorst, net zoals in april toen De Roose het voorstel voor de eerste keer op tafel legde. Toen nam de meerderheid zich voor om het op te nemen in een nieuw reglement, in overleg met parkeerbedrijf OPC. Maar ook deze keer besliste de meerderheid na de schorsing uiteindelijk om het voorstel niet goed te keuren. Het overleg met OPC had nog niet plaatsgevonden. “Veel mensen uit de meerderheid zijn voorstander, maar we vinden dat we de contractpartij moeilijk kunnen passeren zonder eerst een gesprek te hebben”, reageerde schepen van Financiën Katie Coppens (Samen/sp.a). Het zal aangekaart worden op het volgende overleg met parkeerbeheerder OPC.

De kans lijkt echter groot dat het nog een jaar zal duren vooraleer de kosten van een eerste betalingsherinnering worden geschrapt, tot het huidige contract met OPC op zijn einde loopt. “Ik wil er persoonlijk op toezien dat als we uitkijken naar een nieuwe partner de eerste rappelkost niet zal worden gerekend. Ik denk dat we beter wachten tot we naar een nieuw contract gaan”, aldus schepen Joost Arents (onafhankelijk). “Er zijn afspraken gemaakt. Jammer dat jullie nu terugkrabbelen”, reageerde De Roose. Ook Guy D’haeseleer (Forza Ninove) vond dat de stad de aanpassing moest afdwingen.