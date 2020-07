N-VA schrijft open brief aan winkeliers nadat steeds meer tweetalige opschriften opduiken: “Gebruik Nederlands als enige taal” Claudia Van den Houte

19u33 0 Ninove N-VA Ninove heeft een open brief geschreven aan de winkeliers en handelaars in Ninove. Daarmee vraagt de partij eerbied voor het Nederlandstalig karakter van Ninove, vooral aan de grotere winkelketens en handelaarsverenigingen, nadat ze vaststelde dat er alsmaar meer tweetalige opschriften opduiken in winkelketens en -centrums. Ze stelt ook een taalcharter voor.

De tweetalige opschriften of affiches in Ninoofse winkelketens zijn geen overtredingen van de taalwetgeving. Een handelaar of winkelier mag zijn klant in principe aanspreken of verder helpen in om het even welke taal. N-VA vreest echter dat de positie van het Nederlands en het Vlaams karakter in Ninove daarmee onder druk komt te staatn. “Er is een duidelijke verschuiving merkbaar naar een combinatie van het Frans en het Nederlands in de contacttaal bij winkeliers. Er moet meer ingespeeld worden op de cruciale motivatie om Nederlands te leren en te gebruiken. Winkels zijn een goede plaats om Nederlands te oefenen. Opschriften zouden enkel in het Nederlands mogen zijn. Winkels en ook sportclubs bieden een ideale omgeving om het Nederlands taalgebruik te oefenen”, zegt N-VA-lid Jeroen Van Assche.

N-VA Ninove ziet de Nederlandse taal als sleutel tot integratie en verbinding in Ninove. “Het Nederlands als enige officiële en officieuze taal verhoogt de zelfredzaamheid en de kansen om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving.” Volgens de oppositiepartij heeft Ninove geen doorgedreven taalpromotiebeleid of taalstimulering naar anderstaligen toe en zijn taalcursussen, het Taalpunt in de bibliotheek, de taalspeelbaden voor kinderen en ‘Babbelonië’ niet voldoende of missen ze hun doel. De partij verwijst ook naar een Nederlandstalige sportaffiche voor een voetbalacademie in Ninove die heel wat taalfouten bevat en het Ninoofse stadslogo draagt. Het Ninoofse stadsbestuur distantieerde zich eerder al van de affiche. Er werd geen toestemming verleend voor het gebruik van het stadslogo en er werd aan de organisatoren gevraagd om de affiche weg te halen van sociale media.

Taalcharter

N-VA Ninove is ook voorstander om met de grote bedrijven en ketens die in Ninove vestigingen hebben, een ‘taalcharter’ te sluiten, samen met de handelaarsverenigingen. Het zou gaan om een engagementsverklaring waarbij zij zich verbinden het Vlaams karakter van Ninove te respecteren aan de hand van bijvoorbeeld Nederlandstalige reclame, aanplakborden, opschriften aan het grote publiek, enzovoort. “Ook de sportclubs zijn hierin cruciaal”, aldus N-VA-lid Sam De Duffeleer.

Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) heeft zijn bedenkingen bij zo’n taalcharter, zo blijkt wanneer we hem contacteren: “Lokale handelaars zullen zeker wel participeren in zo’n charter, maar zij zullen sowieso al het Nederlands gebruiken en promoten. Dit is, denk ik, vooral bedoeld voor grote ketens, die dezelfde reclame gebruiken in andere steden en gemeenten. Ik vrees dat zij zo’n taalcharter niet zullen willen tekenen. Daarom denk ik dat een taalcharter zijn doel zal missen. Het is misschien wel een goede poging”, aldus Triest.

OPEN BRIEF N-VA NINOVE

Beste Ninoofse handelaar en winkelier,

De coronacrisis zorgt voor heel wat bedrijfsproblemen en kopzorgen. Het drong ook door in uw leven. U staat symbool voor de Vlaamse veerkracht. Bedankt voor de veilige heropstart van ons economisch en sociaal leven. U verdient onze steun!

U staat ook symbool voor ons Vlaams karakter. Daarom vragen wij om ook de mouwen op te stropen door het Nederlands als enige officiële en officieuze taal te gebruiken in uw winkel of vestiging. U mag uw klanten aanspreken of verder helpen in om het even welke taal. Maar we vragen hier uw principiële medewerking om het Nederlands als hoofdtaal te gebruiken.

Uw reclame, aanplakborden en opschriften aan het grote publiek springen nog altijd het meest in het oog in de Nederlandse taal. Tweetaligheid of verfransing zijn in Ninove niet nodig. Uw winkels en bedrijven zijn de uitgelezen plaats voor anderstaligen om het Nederlands te oefenen.

N-VA Ninove wil daarom op termijn een taalcharter sluiten met alle Ninoofse handelaars en winkeliers om de Nederlandse taal als hoofdtaal te gebruiken in hun reclame en communicatie naar het grote publiek. Naar aanleiding van 11 juli willen we de aandacht vestigen op het Nederlands taalgebruik in Ninove. De rol die lokale winkeliers en handelaars hierin spelen vormt een belangrijke sleutel naar een inclusieve homogene taalgemeenschap. Want het Nederlands verbindt ons allemaal.

Hoe groot of klein u als lokale handelaar ook bent, u bent cruciaal.

Onze oprechte steun en gelukwensen met de heropstart van uw zaak en een fijne Vlaamse feestdag!

Vanwege N-VA Ninove