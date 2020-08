N-VA: “Opslagplaats stadsdiensten aan Fabriekstraat ook volgens milieu-inspectie niet vergund”, stad vraagt vergunning aan Claudia Van den Houte

28 augustus 2020

08u58 0 Ninove “De opslagplaats van de stadsdiensten aan de Fabrieksstraat is ook volgens milieu-inspectie niet vergund”, stelt N-VA Ninove.

De oppositiepartij vroeg in juni dat het stadsbestuur de milieuwetgeving zou naleven voor de opslagplaats van de stadsdiensten tussen de Dendermeersen en de Fabrieksstraat. N-VA Ninove-bestuurslid Jeroen Van Assche stelde dat de niet verharde en niet-vloeistofdichte ondergrond van de opslagplaats in strijd was met de Vlarem II-bepalingen en dat het terrein niet vergund was.

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen/sp.a) was er de voorbije vijf jaar één melding hierover, maar werden er toen geen inbreuken op de milieuwetgeving vastgesteld. Van Assche diende daarop klacht in bij de omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen. “Het stadsbestuur is niet in orde met de milieuvergunning en door de negatieve ervaringen rond Tim bvba langs de Elisabethlaan zou ze toch wel beter moeten weten”, aldus Jeroen Van Assche (N-VA).

“De eerste reactie van de omgevingsinspectie is heel duidelijk en gaat resoluut in tegen de verklaringen van schepen Coppens. Volgens de inspectie “worden aldaar ingedeelde activiteiten uitgeoefend zonder vergunning” en “heeft de toezichthouder een aanmaning gestuurd aan de burgemeester”. Aangezien de opslagplaats op dit moment niet is vergund “dient een vergunningsaanvraag te worden ingediend tegen uiterlijk 1 oktober 2020”.”

Van Assche vraagt nogmaals dat de stad de milieurichtlijnen volgt en ook uitkijkt naar een betere locatie voor een opslagplaats, verder weg van een woonzone. “Buiten de massale groei van onkruid is er de voorbije maanden ook niets gewijzigd aan het terrein”, zegt Van Assche.

“Wat de opslagplaats achter de Fabeltesite betreft, is de stadsdienst bezig met een regularisatievergunning aan te vragen zodat dit kortelings in orde zal zijn”, reageert schepen Coppens. “De voertuigen staan ook op het college van 31 augustus voor verkoop zodat ze kort nadien kunnen verwijderd worden.”