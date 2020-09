N-VA Ninove vraagt meer aandacht voor erfgoed in aanloop naar Open Monumentendag Claudia Van den Houte

11 september 2020

18u45 3 Ninove N-VA Ninove vraagt naar aanleiding van Open Monumentendag meer aandacht voor het waardevol historisch erfgoed in Ninove.

De oppositiepartij vindt dat er al veel bouwkundig erfgoed verloren ging in Ninove in de loop der jaren en dat het stadsbestuur niet zorgvuldig omspringt met het weinige dat er nog is. Ze verwijst onder meer naar het huis Watté, een pand uit de tweede helft van de 19de eeuw dat gesloopt wordt om de doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat te creëren, de erbarmelijke staat van de Kaaischool, het gebouw naast de Liberale Kring en de abdijpoorthuisjes, en de afbraak van het RTT-gebouw. “Bij het slopen van bouwkundig erfgoed moet het algemeen belang meer doorwegen dan het particulier belang. Er moet door het schepencollege beter nagedacht worden over sloopvergunningen”, vindt N-VA-lid Sam De Duffeleer.

“Bouwkundig erfgoed en industriële archeologie kunnen vernieuwd worden naar pittoreske cafés, tuinwijken en volwaardige openbare ruimtes. Dat brengt enorm veel op, alleen al in de horecasector. Restauratie betekent ook jobs en een beter veiligheidsgevoel. De premies zijn beschikbaar en een gerestaureerde eigendom kan zo in waarde stijgen.”

Schepen van Erfgoed Henri Evenepoel (Open Vld) spreekt met klem tegen dat de stad niet zorgvuldig omspringt met haar erfgoed: “Verbouwings- en herbestemmingsdossiers slepen administratief heel lang aan. Het is kafkaiaans: De spelregels worden in de loop van de behandeling van het dossier veranderd, waardoor er steeds bijkomende onderzoeken nodig zijn. Misschien kan N-VA Ninove eens gaan aankloppen bij de N-VA-minister die hiervoor bevoegd is, om de procedures te versoepelen.”

“We hebben de voorbije jaren belangrijke renovaties gedaan, zoals de renovatie van de dekenij, de Abdijkerk en de Liberale Kring, die in oktober of november officieel wordt geopend. Dat laatste is trouwens een dossier dat we als stad volledig zelf gefinancierd hebben. Dat bewijst dat we voorzichtig omspringen met erfgoed. Van de Kaaischool is al bekend dat ze niet volledig wordt afgebroken, maar er een belangrijk deel wordt bewaard. Het participatietraject voor Inghelantsite is bezig. Voor het huis Watté hebben we geen enkele erkenning als erfgoed teruggevonden”, aldus Evenepoel.