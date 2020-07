Mysterieuze Streetart-kunstenaar Myra stopt met graffitidieren in Ninoofse straten en treedt uit anonimiteit: “Het is een heel mooi avontuur geweest” Claudia Van den Houte

21 juli 2020

16u28 0 Ninove Myra, de geheimzinnige streetart-artiest die de voorbije maanden Ninove opfleurde met dieren in graffiti - vaak met mondmasker -, stopt ermee. De beperkingen die hem werden opgelegd, blokkeren hem naar eigen zeggen in zijn artistieke vrijheid. Toch blikt hij zeer tevreden terug. “Het was een superavontuur om ‘s nachts door de straten te dolen en mijn beestjes met mondmaskers te gaan spuiten. Het was alsof ik weer zestien jaar was”, vertelt Nicolas Thienpont (38), alias ‘Myra’, die voor het eerst uit de anonimiteit treedt.

Ninove was maandenlang in de ban van het werk van de graffiti-artiest. Sinds april verschenen er steeds nieuwe graffiti-figuren in de straten in het stadscentrum, aangebracht op elektriciteitskasten, elektriciteitscabines, gebouwen en meer. De afgebeelden dieren, onder meer neushoorns, apen, eekhoorns, vogels, flamingo’s, katten en honden, dragen meestal een mondmasker en verwijzen naar de coronacrisis. De figuren zijn steeds ondertekend met de artiestennaam ‘Myra’. De streetartkunstenaar wenste zijn identiteit tot hiertoe steeds geheim te houden, maar maakt zichzelf nu bekend.

De man achter ‘Myra’ en de vele dieren in het Ninoofse straatbeeld is de 38-jarige Nicolas Thienpont, geboren en getogen Ninovieter. In het dagelijkse leven is hij ploegleider in het distributiecentrum van Delhaize. “Ik ben altijd creatief geweest, maar toen ik dertig werd, besloot ik om echt iets te doen met mijn creativiteit”, vertelt Nicolas. Het tekenen heeft hij al enkele jaren onder de knie, maar streetart was nieuw voor hem. “Vóór ik mijn eerste diertje spoot in de Ninoofse straten, had ik nog nooit aan streetart gedaan. Ik ben wel een bewonderaar van de Britse straatkunstenaar en graffiti-artiest Banksy. Ik kijk naar hem op.”

Aanvankelijk had ik het idee om iets te doen rond dieren die terugvechten tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan, maar toen kwam de coronacrisis in ons leven. Dat bracht me op het idee om de straten wat op te fleuren Myra

Coronacrisis

“Ik hou enorm van dieren en ik haat onrecht. Aanvankelijk had ik het idee om iets te doen rond dieren die terugvechten tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan, maar toen kwam de coronacrisis in ons leven. Dat bracht me op het idee om de straten wat op te fleuren. Ik wou in deze donkere tijden wat kleur brengen in de harten van de Ninovieters. Dat is meer gelukt dan ik ooit had durven dromen. Ik had niet verwacht dat mijn werk zo snel opgemerkt zou worden. Ik dacht dat de mensen pas na een paar maanden zouden weten waarmee ik bezig was. De mooie woorden en vele steunbetuigingen op sociale media en de artikels die verschenen, deden deugd en gaven me een boost om verder te doen. Er werden zelfs zoektochten gehouden naar mijn dieren. Ook mijn vrienden en collega’s, die het te weten kwamen, hebben me altijd gesteund.”

Toch besliste hij om ermee te stoppen. “Ik ben vrij snel betrapt geweest door de politie, maar die reageerde gelukkig zeer begripvol. Er werden mij echter beperkingen opgelegd vanuit de stad. Zo zou ik alleen nog maar op vuilbakken, aanplakzuilen en in de Vestbarm figuren mogen aanbrengen. Ik begrijp dat het niet overal kan, maar ik heb altijd respect gehad voor privé-eigendommen. Ik denk niet dat ik te ver ben gegaan. De restricties die me werden opgelegd, beperken me om me volledig artistiek te uiten. Ik vind het wel spijtig, want ik had nog heel wat mooie dingen gepland, maar ik vind dat ik geen andere keuze heb dan een punt te zetten achter het verhaal van Myra. Als ik niet kan doen wat in mijn hart zit, dan blokkeer ik.”

Tentoonstelling

“Ik zou wel graag nog een laatste tentoonstelling houden met al mijn werken als ‘Myra’ en misschien nog enkele nieuwe werken, als bedankje voor de Ninovieters, die me zo gesteund hebben. Daarvoor ben ik nog op zoek naar een ruimte, liefst een oud gebouw. Ik speel ook nog met het idee om iets te maken als steun voor de Ninoofse horecazaken. Het is een superavontuur geweest om ‘s nachts door de straten te dolen en mijn beestjes met mondmaskers te gaan spuiten, soms in het gezelschap van mijn goede vriend Jelle. Ik voelde me weer zestien jaar.”