Myrthe verbreekt 47 jaar oud clubrecord in kogelstoten Claudia Van den Houte Koen Moreau

06 augustus 2020

12u50 4 Ninove Myrthe Van der Borght uit Okegem heeft het 47 jaar oude record van haar club doorbroken in het kogelstoten bij de junioren dames.

De negentienjarige Myrthe stootte tijdens een meeting in Oostduinkerke de kogel 14,13 meter ver. Daarmee verbrak ze het vorige record van haar atletiekclub Vlierzele Sportief, dat sinds 1973 in de tabellen stond. “Dat is toch wel iets speciaals, omdat het 47 jaar heeft geduurd voor iemand het vorige record kon breken. En zeker omdat ik dit jaar nog niet zoveel heb kunnen doen”, vertelt Myrthe.

Myrthe is nu acht jaar, sinds haar elfde, bezig met atletiek. “Voordien zwom ik, maar atletiek bleek me beter te liggen.” Twee jaar geleden nam ze deel aan de Jeugd Olympische Spelen in Argentinië, waar ze dertiende werd, en aan het EK, waar ze een zesde plaats behaalde, maar daarna kende ze een jaar vol blessureleed. Sinds afgelopen winter kan ze opnieuw goed trainen. De verplichte rust door de lockdown remde haar beetje af, maar zorgde er wel voor dat ze zich fris en fysiek in orde kon voorbereiden. Myrthe kijkt al uit naar het EK van volgend jaar. “Ik hoop om de top vijf te halen.”