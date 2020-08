Myrthe (19) Belgisch kampioene kogelstoten: “Harde werk werd beloond, na jaar van blessureleed” Claudia Van den Houte

25 augustus 2020

18u42 2 Ninove Myrthe Van der Borght uit Okegem (19) is onlangs Belgisch kampioene geworden in het kogelstoten.

Op het Belgisch kampioenschap atletiek in het Koning Boudewijnstadion in Brussel stootte ze de kogel 14,28 meter ver. Daarmee werd ze algemeen Belgisch kampioen kogelstoten, wat opvallend is, want Myrthe speelt nog bij de junioren. “Ik wist dat de kans erin zat dat ik de titel zou behalen, maar je weet nooit hoe goed de tegenstand zal zijn”, vertelt Myrthe. “Dit geeft voldoening omdat mijn harde werk werd beloond.” Het kampioenschap ging er in deze coronatijden wel een beetje anders aan toe. Zo was er geen publiek toegelaten. “De kogels werden na elke keer ontsmet, er moest afstand worden gehouden en de trainers en juryleden droegen een mondmasker, maar voor de atleten zelf was er weinig verschil.”

Myrthe is al negen jaar bezig met atletiek en vijf jaar met kogelstoten. “Je moet er kracht voor hebben en sterk zijn, maar techniek is ook heel belangrijk.” Myrthe traint bij atletiekclub Vlierzele Sportief. Twee jaar geleden nam ze deel aan de Jeugd Olympische Spelen in Argentinië, waar ze dertiende werd, en aan het EK, waar ze een zesde plaats behaalde, maar daarna kende ze een jaar vol blessureleed. Sinds afgelopen winter kan ze opnieuw goed trainen. “Daardoor doet het extra deugd om de titel van Belgisch kampioen te halen, ja. En ook omdat ik als junior van senioren heb gewonnen. Ik kijk nu vooral uit naar het Europees kampioenschap volgend jaar. Ik hoop daar zeker de finale te halen.”