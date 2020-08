Myra-fans niet gelukkig met erfgoedbord dat graffiti-werk van streetart-artiest bedekt: “Spijtig toeval” Claudia Van den Houte

19 augustus 2020

18u42 2 Ninove Fans van het werk van streetart-artiest Myra vinden het jammer dat één van zijn graffiti-dieren op voetgangersbrug ‘t Oeverstekske werd bedekt met een bord.

Op de Facebookpagina ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge’ doen er mensen daarover hun beklag. Het bord past binnen het project #STrOOM, waarmee ‘Erfgoedcel Denderland’ het erfgoed in onze streek in de kijker wil zetten. Daar wordt benadrukt dat het zeker niet de bedoeling was om het werk van Myra te bedekken. Het bord was wellicht al gepland vóór het werk van Myra er werd aangebracht. “We zijn het project #STrOOM al een jaar aan het voorbereiden”, vertelt Tom De Ridder, erfgoedconsulent van ‘Erfgoedcel Denderland’. “De erfgoedborden stonden al maandenlang gepland om op te hangen. We moesten wachten op toestemming van De Vlaamse Waterweg. De grootte van de borden is afhankelijk van de plaats waar ze zouden komen. Het is een spijtig toeval.”

Nicolas Thienpont, alias Myra, zit er alvast niet mee in de maag: “Ach ja, kan geen kwaad... streetart en grafitti wordt zoveel overspoten... Het is ook mijn eigendom niet”, reageert hij op Facebook. Het werk van Myra is wel nog op tal van andere plaatsen te zien in Ninove.