Music for Life-quiz van Natuurpunt brengt 3.000 euro op voor vzw Schoonderhage Claudia Van den Houte

30 december 2019

09u00 0 Ninove Natuurpunt Ninove heeft 3.000 euro ingezameld met de Music for Life-quiz die ze voor de zesde keer organiseerde voor het goede doel in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel.

Het ingezamelde geld gaat naar Schoonderhage vzw als lokaal goed doel. Schoonderhage staat garant voor een brede waaier aan zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale beperking, van woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk. De vzw is actief in een tiental vestigingen in de Denderstreek, waarvan vijf in Groot-Ninove.

Tijdens de Music for Life-quiz in De Kuip in Ninove namen 53 ploegen van 4 personen het tegen elkaar op en 25 vrijwilligers zorgden voor de ondersteuning. 200 vragen later haalde de ploeg ‘Manuel’ het net voor ‘Van horen zeggen’ en ‘Under Siege III’. De eerste ploeg, ‘Ninovieters, Xeivetnog!’, werd zesde en de Meerbeekse ploeg ‘De Kalmoes’ tiende. Dankzij de sponsors gingen alle 212 deelnemers met een prijs naar huis. De quiz bracht uiteindelijk 3.000 euro op. Dat bedrag gaat integraal naar vzw Schoonderhage.