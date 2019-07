Motorrijder geflitst met snelheid van 98 kilometer in zone 50 Koen Baten

07 juli 2019

11u49 0 Ninove Bij een snelheidscontrole met onderschepping heeft de politie van Ninove een motorrijder onderschept die een stevige snelheidsovertreding had begaan. In de Nederhasseltstraat werd hij geflitst met een snelheid van 89 kilometer per uur, waar er slechts 50 is toegelaten. Hij kreeg een onmiddellijk intrekking van 15 dagen.

In totaal werden er 1657 voertuigen gecontroleerd op overdreven snelheid, 336 waren in overtreding en mogen een boete verwachten. Naast de motorrijder kon de politie ook nog een voertuig staande houden op de Denderhoutembaan. Ook hij reed te snel en bleek na de controle ook onder invloed te zijn van drugs. Zijn rijbewijs werd ook meteen ingetrokken.

De politie kon ook nog twee bromfietsers onderscheppen die wel heel hoge snelheden haalden. Een daarvan haalde een snelheid van 82 kilometer per uur in plaats van 45 kilometer. De andere reed met een snelheid van 77 kilometer per uur. Beide bromfietsen werden ingehouden en krijgen de kans om zich te regulariseren.

Tot slot kon de politie ook nog vijf bestuurders onderscheppen met de gsm in hand, een chauffeur was niet in orde met de technische keuring en een iemand werd betrapt zonder gordel.