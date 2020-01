Motorrijder geflitst met 116 kilometer per uur in zone 70 Koen Baten

30 januari 2020

16u14 3 Ninove De lokale politie van Ninove heeft woensdag een grote snelheidscontrole gehouden met onderschepping. Er werd op het hele gebied gecontroleerd. In totaal werden 1.284 voertuigen gecontroleerd op snelheid en werden er 181 overtredingen vastgesteld.

De zwaarste overtreding gebeurde op de Edingsesteenweg in Ninove. Daar werd een motorrijder geflitst met 116 kilometer per uur. In totaal reden er daar 54 bestuurders te snel.

Ook op de Aardeweg in Ninove werd een snelheidsduivel geflitst. Hij reed 81 kilometer per uur in plaats van de toegelaten vijftig. Op de Geraardsbergsesteenweg in Ninove reed meer dan 25 procent van alle bestuurders te snel. De hoogste gemeten snelheid was daar 77 kilometer per uur.

Twee voertuigen die geflitst werden bleken na een controle ook niet in orde te zijn met de technische keuring. Er werden ook enkele pv’s van waarschuwing uitgeschreven voor technische defecten.