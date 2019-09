Motorrijder (31) komt om het leven na aanrijding tegen verkeersbord Koen Baten

01 september 2019

12u25 25 Ninove Op de Denderhoutembaan in Ninove is zaterdagavond een motorrijder om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. De jongeman was na het kijken van een voetbalmatch in Denderhoutem op weg naar huis in Ninove. Plots verloor hij de controle over zijn voertuig en raakte hij aan het slingeren en botste hij tegen een verkeersbord.

Het ongeval gebeurde kort voor middernacht op de drukke steenweg in Ninove. De jongeman was op weg naar huis toen zijn motor plots slingerde. Hij ging van de weg af en botste tegen het verkeersbord. Daarna sleepte hij nog even verder op de grond en kwam hij in een weide beneden terecht. De jongeman werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. Een vriend die achter hem aan reed, zag het wel allemaal gebeuren. Het slachtoffer was een fervent Thaibokser en was hier professioneel mee bezig.

Later meer..