Mondmaskers in Ninove vanaf donderdag verplicht bij alle evenementen Claudia Van den Houte

21 juli 2020

14u19 0 Ninove De stad Ninove verplicht haar inwoners vanaf donderdag 23 juli om een mondmasker te dragen bij alle publieke evenementen, ook als die in openlucht plaatsvinden.

Het Ninoofse stadsbestuur nam die beslissing omdat het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. “Ook in onze stad werden een aantal inwoners de voorbije dagen positief getest op corona”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “We vinden het dan ook geen moment te vroeg om krachtdadig op te treden en een mondmasker te verplichten bij alle publieke evenementen.” Onlangs besliste de stad al om een mondmasker te verplichten op de wekelijkse dinsdagmarkt. Voortaan moet er dus op alle publieke evenementen een mondmasker worden gedragen, bijvoorbeeld ook op de nakende zomerkermis en op de voorstellingen van het wekelijkse circus- en straattheaterfestival De Donderdagen. “Uiteraard blijven we wel realistisch: Als je op de kermis of tijdens een cinemavoorstelling van Cinema Norbert (wekelijkse openluchtcinema, red.) graag wat wil eten of drinken, mag je even het masker afzetten”, aldus De Jonge.

“We hopen dat de nieuwe maatregelen ook sensibiliserend werken. We zien nog veel mensen die zich blijkbaar niet bewust zijn van de ernst van het virus, of denken dat het ergste voorbij is, maar we moeten beseffen dat de tweede golf op gang aan het komen is, en enkel door ons consequent aan de maatregelen te houden, kunnen we hem stoppen.” Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen masker te dragen.