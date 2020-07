Mondmasker vanaf maandag verplicht in heel Ninove en deelgemeenten Claudia Van den Houte

25 juli 2020

13u51 22 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur voert vanaf maandag een algemene mondmaskerplicht in. Op het volledige grondgebied van Ninove en deelgemeenten zal iedereen een mondmasker moeten dragen.

Vrijdag gaf burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) al aan dat er minstens al binnen de Ninoofse ring een mondmaskerplicht zou worden ingevoerd. Zaterdag is de veiligheidscel samengekomen en werd er beslist dat mondmaskers in heel Groot-Ninove worden verplicht op het openbaar domein. “Die beslissing werd genomen omdat dit duidelijk is voor onze inwoners, gerustheid geeft bij de kwetsbare groepen en eenvoudig te communiceren en controleren is”, aldus burgemeester De Jonge. “In deelgemeenten zoals Appelterre, Denderwindeke en Meerbeke zijn er ook heel wat winkels, dus hebben we beslist om overal een mondmasker te verplichten.”

Er zijn wel enkele uitzonderingen. De Ninovieters hoeven geen mondmasker te dragen tijdens verplaatsingen met de auto, motor, fiets of step en ook niet tijdens het beoefenen van een sportactiviteit of tijdens werkzaamheden die heel zware fysieke inspanningen vergen. Tijdens het wandelen is het wel verplicht. Al rekent De Jonge op het gezond verstand. “Als je bijvoorbeeld in de Diepe Straten aan het wandelen bent en je ziet in de verste verte geen mens, dan kan je het mondmasker afzetten. Als er in het Neigembos veel volk is, dan moet je het wel dragen.”

De eerste dagen zal er vooral gecommuniceerd en gesensibiliseerd worden. Daarna zal er optreden worden. “We zullen onder meer met digitale borden werken, zodat de burgers het goed opmerken en weten dat ze een mondmasker moeten dragen.”

De stad Ninove verplichtte mondmaskers eerder al op de markt en op alle publiek toegankelijke evenementen. Onder meer in Aalst, Haaltert, Erpe-Mere en Lede werd er ook al een algemene mondmaskerplicht ingevoerd.