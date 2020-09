Mondmasker in Ninove alleen nog verplicht in winkelkern en wanneer afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, evenementen terug toegelaten Claudia Van den Houte

02 september 2020

12u38 7 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur versoepelt vanaf maandag 7 september de algemene mondmaskerplicht op haar grondgebied. Ook evenementen zijn vanaf dan terug toegestaan.

Vanaf dan moeten inwoners vanaf twaalf jaar alleen nog een mondmasker dragen in de winkelkern in het centrum van maandag tot en met zaterdag van 7.30 uur tot 19 uur, én in situaties wanneer de sociale afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, met speciale aandacht voor stations- en schoolomgevingen op drukke momenten. Elke Ninovieter vanaf twaalf jaar moet wel steeds een mondmasker bij zich hebben.

De regels van de federale overheid voor het dragen van mondmasker blijven wel gelden. Die verplichten het dragen van een mondmasker vanaf twaalf jaar onder meer op het openbaar vervoer, de middelbare school, bij de kapper, schoonheidsspecialist, in de winkels, in de bioscopen, de theater-, concert- en conferentiezalen, de auditoria, de musea, de bibliotheken, de casino’s en de speelautomatenhallen, in de gebedshuizen en bezinningsplaatsen, in de voor de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen zoals het stadhuis, op markten en kermissen en in horecazaken wanneer je je verplaatst.

“Ik ben heel dankbaar voor de discipline die onze inwoners aan de dag legden om de mondmaskerplicht goed op te volgen”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Ik besef dat dit niet eenvoudig was, maar de cijfers gaan voor onze stad nu de goede richting uit. Daardoor is een versoepeling naar het mondmasker altijd bij hebben en dragen op drukke plaatsen, nu wel aan de orde. De veiligheidscel en het schepencollege gaven hier dan ook hun fiat voor.”

Evenementen terug toegelaten

De stad laat vanaf maandag 7 september ook opnieuw activiteiten en evenementen toe in Ninove. Het maximaal aantal aanwezigen is wel beperkt tot 400 voor outdoor- en 200 voor indoorevenementen. Uiteraard moeten organisatoren rekening houden met de veiligheidsmaatregelen die zowel de nationale als de lokale overheid oplegt. Zo moet bij elke evenementaanvraag de eventscan van de Vlaamse overheid toegevoegd worden (www.covideventriskmodel.be). Enkel dossiers met een groene score worden aanvaard.

Voor de stad Ninove moeten organisatoren ook een coronamanager en coronastewards aanstellen, zoveel mogelijk met reservaties en betalingen op voorhand werken en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zitten tijdens het evenement. Muziek kan, maar dansen blijft verboden. Het evenement moet ten laatste om 1 uur stoppen en er mag vanaf 00.30 uur geen voedsel- of drankverkoop meer zijn. Enkel bediening aan tafel is toegelaten. De tafels moeten minstens 2,5m van elkaar staan. Een evenement aanvragen gebeurt via evenementen@ninove.be.