Mondmasker dan toch niet verplicht voor (sport)wandelaars in Ninove: Stadsbestuur voegt nog uitzondering toe aan algemene mondmaskerplicht Claudia Van den Houte

27 juli 2020

18u27 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur voegt nog een uitzondering toe aan de algemene mondmaskerplicht die maandag werd ingevoerd over het volledige grondgebied. Het maakt nu ook een uitzondering voor (sport)wandelaars.

In het burgemeestersbesluit over de mondmaskerplicht stonden er al enkele uitzonderingen, en daar wordt na evaluatie nog één aan toegevoegd. Wandelaars die wandelen als sport beoefenen, en niet kuieren of slenteren, moeten geen mondmasker dragen. Wie dus flink doorstapt, hoeft geen mondmasker aan te trekken. Als je tijdens het wandelen stopt voor een babbel, of als je gaat winkelen in je dorp of de binnenstad, dan moet je wel een mondmasker dragen.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) riep een crisisoverleg bijeen kort na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Dinsdag komt het schepencollege nog samen om de lokale gevolgen van de aangekondigde maatregelen te bespreken en zal er nog worden gecommuniceerd. “Morgenochtend bekijken we de verschillende maatregelen en beslissen we wat er op lokaal niveau gaat wijzigen”, zegt burgemeester De Jonge. “Aan de mondmaskerverplichting houden we sowieso vast, om de gezondheid van onze inwoners te beschermen. De coronacijfers van de voorbije dagen tonen aan dat het nodig is. Maar natuurlijk evalueren we dag na dag waar we verder kunnen verfijnen.”