Molenaars hangen ‘zorgvlag’ uit aan Ninoofse molens Claudia Van den Houte

27 maart 2020

12u20 6 Ninove Wie langs een van de Ninoofse windmolens wandelt of fietst, ziet een witte vlag wapperen aan de wieken. Hiermee uiten de molenaars hun respect voor de zorg.

De molenaars die instaan voor de molens op Ninoofs grondgebied, hebben een ‘zorgvlag’ uitgehangen aan hun molens. Ze doen dat uit respect en dank voor iedereen die ‘zorgt’. Een tijdje geleden hingen mensen al na een oproep massaal witte vlaggen uit hun raam om het zorgpersoneel en andere werkenden tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken.

In Ninove bevinden er zich drie molens. Met de houten staakmolen met open voet, de ‘Wildermolen’ in Appelterre-Eichem, de stenen bergmolen, de ‘Molen ter Zeven Wegen’ in Denderwindeke en de watermolen, de ‘Fonteintjesmolen’ in Meerbeke, beschikt Ninove als enige gemeente in Vlaanderen over drie maalvaardige molentypes.