Moederdag wordt dit jaar extra zwaar voor Marie-Therese: zoon drie jaar geleden overleden op Moederdag, dit jaar zonder dochter Sandra Claudia Van den Houte

08 mei 2020

17u58 3 Ninove Het wordt zondag een zware Moederdag voor Marie-Therese Hautman uit Ninove. Moederdag is nooit meer hetzelfde geweest sinds haar zoon Danny drie jaar geleden die dag overleed. Dit jaar mist ze haar gehandicapte dochter Sandra, die in een home verblijft, enorm. Ze kon haar niet meer zien sinds de coronacrisis en mist haar enorm. “Een moeilijke dag wordt nu nog drie keer zo zwaar”, aldus Marie-Therese.

Marie-Therese Hautman (71) en haar man Sigmond Ghijssels (75) uit Ninove hadden drie jaar geleden, op 14 mei 2017, Moederdag thuis uitgebreid gevierd met hun vijf kinderen toen het noodloot toesloeg. “Toen iedereen naar huis vertrok, brachten mijn man en ik onze dochter Sandra (die zware mentale en fysieke beperkingen heeft, nvdr.) terug naar de home waar ze verblijft”, vertelt Marie Therese. “Eén van onze kleinkinderen was met ons meegegaan en toen we haar terug naar huis brachten, wachtte ons een shock. Onze zoon Danny was plots overleden. Er is nog een ambulance gekomen en hij werd gereanimeerd, maar het kon niet meer baten.” Danny, 51 jaar oud, overleed wellicht aan een hartaderbreuk.

Sindsdien wordt er op Moederdag telkens een traantje weggepinkt ten huize Ghijssels en was het gezin niet meer compleet. Toch kwamen alle andere kinderen nog elk jaar langs om Moederdag te vieren. Dit jaar belooft Moederdag evenwel opnieuw een zware dag te worden. Dochter Sandra zal er immers niet bij zijn. Aangezien zij in een home verblijft, heeft haar familie haar al sinds het begin van de coronacrisis niet meer kunnen zien en dat weegt zwaar. “Moederdag is sowieso al moeilijk, maar dit jaar wordt het nog drie keer zo zwaar. We missen Sandra enorm. Op Moederdag zullen we haar dubbel zo hard missen.”

Altijd iemand die ontbreekt

“De voorbije jaren gingen we met Sandra en met de andere kinderen die dag een potje bloemen op het graf van Danny zetten. Danny’s overlijden op Moederdag zal elk jaar een beetje snijden en knagen, maar we proberen er het beste van te maken. Je voelt wel altijd dat er iemand ontbreekt. Alsof het nog niet erg genoeg was, komt dit er nu ook nog bij”, zegt Marie-Therese. “We kunnen er niets aan doen en we zijn niet alleen, maar het voelt alsof we er nu twee kwijt zijn. Bovendien gaat Sandra zienderogen achteruit”, aldus Sigmond.

Marie-Therese en Sigmond kregen recent wel positief nieuws van de home waar Sandra verblijft. “Ze hebben ons laten weten dat ze een coronatest zullen afnemen bij Sandra. Als die goed is, zouden we vanaf 18 mei Sandra kunnen zien voor een gesprek”, vertelt Sigmond. “Er zou een ontmoetingsruimte worden gecreëerd waar we Sandra zouden mogen ontmoeten”, vervolgt Marie-Therese. Daar kijken ze erg naar uit. “We hebben Sandra wel al enkele keren gesproken via een videogesprek op de smartphone. ‘Wij komen naar huis’, zegt ze dan. De laatste keer zei ze niets meer uit zichzelf. We kijken al uit naar de dag dat we haar opnieuw mogen zien.”

‘Nooit nog Moederdag’

Marie-Therese zal op Moederdag wellicht bezoek krijgen, gezien de versoepelde maatregelen, maar haar kinderen zullen moeten overleggen, want gezinnen mogen maar vier mensen ontvangen voor bezoek. “Nadia en haar echtgenoot, Kenny en zijn vriendin, Christy en haar kinderen: dat zijn meer dan vier mensen. Zo zie je hoe moeilijk het is bij mensen met meerdere kinderen zoals wij.”

“Op dag dat Danny overleed, had ik gezegd: ‘Voor mij nooit nog Moederdag’, maar onze andere kinderen hebben die dag nooit links laten liggen. Dit jaar wordt Moederdag weer anders.”