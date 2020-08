Mobiele muziekschool ‘Zin In Muziek’ alsmaar populairder: intussen vijftigtal leerlingen en vijftien leraars Claudia Van den Houte

26 augustus 2020

16u04 0 Ninove De mobiele muziekschool ‘Zin In Muziek’ blijkt populair te zijn bij kinderen en volwassenen.

Stijn De Nollin uit Denderwindeke richtte ‘Zin In Muziek’ begin dit jaar op en heeft intussen al zo'n vijftig leerlingen en vijftien leerkrachten op verschillende locaties in Vlaanderen. De leerkrachten van ‘Zin In Muziek’ gaan thuis langs bij de leerlingen om muziek- of zangles te geven. “Ik had gehoopt om tegen het einde van het jaar vijftig leerlingen te hebben, maar ik had niet verwacht dat aantal nu al te halen”, zegt De Nollin. “Ik sta ervan versteld. We zijn intussen actief in heel Vlaanderen: van Ninove, Geraardsbergen, Erpe-Mere en Aalst, over Liedekerke, Ternat, Halle en Dilbeek, tot Gent, Dendermonde en Brakel. Het is een concept dat aanslaat.”

Aan huis

“Ik denk dat het voor ouders een groot voordeel is dat de lessen altijd aan huis worden gegeven. Ik merk dat heel wat kinderen nog andere hobby’s hebben: twee à drie keer per week voetbal, een ander kind dat gaat tennissen... Als je dat als ouder allemaal moet rond krijgen... Lessen aan huis zijn minder tijdrovend voor leerlingen en ouders. Doordat we aan huis komen, kunnen ook mensen die minder mobiel zijn of een handicap hebben bij ons terecht. We hangen niet echt vast aan een leerplan. We starten telkens met een proefles met leerling en leerkracht en daarna gaan we doelen opstellen, in samenspraak met de ouders.”

“Zo’n 60 à 70 procent van onze leerlingen zijn kinderen en 30 à 40 procent volwassenen. Kinderen starten meestal op een leeftijd van 6 à 7 jaar. We zijn nu ook gestart met muziekinitiatie voor kinderen van 3 à 4 jaar. Zij leren spelenderwijs instrumenten kennen. Volwassenen die les bij ons volgen, doen dat niet meer om een diploma te behalen, maar om hun passie uit te breiden. De populairste instrumenten zijn piano, drum en gitaar, maar we kregen ook aanvragen voor viool, cello en saxofoon. Ik ben trouwens op zoek naar nog meer leerkrachten die een instrument kunnen aanleren.”

