Mobiel vaccinatieteam komt voor het eerst naar Ninove Claudia Van den Houte

07 februari 2020

17u07 3 Ninove Het mobiel vaccinatieteam komt op vrijdag 14 februari voor de eerste keer naar Ninove.

Het is een initiatief van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met de bedoeling om onvoldoende bereikte doelgroepen te sensibiliseren over het belang van vaccinatie en gratis te vaccineren. Er worden vaccins toegediend tegen polio (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest), mazelen, bof (dikoor), rubella (rodehond), hepatitis B en meningokokken.

Het team komt met de nodige vaccins en het materiaal langs. Dat is volledig gratis: er zijn geen kosten verbonden aan het vaccineren of de basisvaccins en er moet ook geen verplaatsingsvergoeding betaald worden. Elke gevaccineerde ontvangt een vaccinatiekaartje met daarop het toegediende vaccin, en indien de gevaccineerde over een rijksregisternummer of BIS-nummer beschikt, worden de gegeven vaccins genoteerd in Vaccinnet.

Het mobiel vaccinatieteam is op vrijdag 14 februari tussen 12 uur en 14 uur in praatcafé ‘t Contact van Teledienst, Oude Kaai 13 in Ninove. Niemand wordt verplicht zich te vaccineren. Je kan er ook enkel informatie of advies vragen. Wie zich laat vaccineren, krijgt nadien een gratis drankje in het praatcafé.