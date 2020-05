Minister verlengt deadline Sportcentrum ‘De Leebeek’ door coronacrisis Claudia Van den Houte

19 mei 2020

20u54 0 Ninove Vlaams Minister van Sport Ben Weyts verlengt de deadline voor het subsidieproject Sportcentrum ‘De Leebeek’ in Outer.

Op de terreinen in Outer komt er een nieuwe sportinfrastructuur voor de sportverenigingen Dender Hockey Ninove en Padel 2020. De werken waren aan de gang, maar kunnen vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Aannemers kunnen misschien de werken tijdelijk niet uitvoeren of worden geconfronteerd met leveringsproblemen van bouwmaterialen. Daarom heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) beslist om voor alle lopende sportinfrastructuurprojecten die gesubsidieerd werden op basis van verschillende projectoproepen, de deadline voor realisatie te verlengen met een jaar. De verdere realisatie van het lopende sportinfrastructuurproject in Ninove komt dus niet in het gedrang en de projectindiener zal zijn subsidie kunnen behouden.

Sportclubs mogen sinds kort weer trainen en lessen geven in openlucht, onder een aantal strikte voorwaarden. Dender Hockey Ninove is alvast opnieuw gestart met de groepstrainingen.