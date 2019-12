Minister Bart Somers komt luisteren wat Ninove gaat doen met extra middelen: “Inzetten op samenleven” Meer buurtwerkers en wijkagenten, stadsmariniers en opwaarderen van gemeenschapswachten Claudia Van den Houte

07 december 2019

18u21 5 Ninove De stad Ninove zal de één miljoen extra middelen die ze krijgt van de Vlaamse regering vooral investeren in samenleven, met meer buurtwerkers en wijkagenten, het inzetten van stadsmariniers en het opwaarderen van de gemeenschapswachten. Minister Bart Somers (Open Vld) kwam zaterdag ter plekke kijken hoe de extra financiering besteed zal worden.

In het Vlaamse regeerakkoord is vanaf 2020 een bijkomende financiering opgenomen voor Ninove om de uitdagingen die voortvloeien uit de grootstedelijke problemen van het nabije Brussel beter aan te kunnen pakken. Het gaat jaarlijks om één miljoen euro extra middelen. Minister Bart Somers wou graag ter plekke zien hoe die extra financiering zal besteed worden en zakte daarom voor een werkbezoek af naar Ninove. Hij kreeg er onder meer een toelichting over het jeugdopbouwwerk van LEJO, dat instaat voor de opvang van kwetsbare jongeren. De jeugdopbouwwerkers vertelden hem hoe ze zelf naar de jongeren toe gaan en hun vertrouwen winnen - wat bij sommige jongeren niet evident is omdat ze moeite hebben om mensen te vertrouwen. “Naarmate het vertrouwen groter is, kunnen we individuele trajecten starten”, aldus Anasse van LEJO. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) benadrukte hoe belangrijk die vertrouwensband is om jongeren die een misstap hebben begaan terug op het goede pad te krijgen.

Vooral de getuigenis van een jongere die door LEJO werd begeleid, raakte de minister: “LEJO heeft veel voor mij betekend”, aldus Gerrit. “Ik had een moeilijke tijd, op school ging het slecht...Ik wou zelfs niet meer naar school. Pas toen ik met de mensen van LEJO in contact ben gekomen, ben ik terug naar school beginnen gaan en zo heb ik mijn diploma behaald.” “Deze getuigenis heeft mij echt aangegrepen”, aldus de minister. “Dit is niet alleen een overwinning voor jezelf, maar voor heel Ninove en heel Vlaanderen. Waar je vroeger misschien een deel van het probleem was, ben je nu een deel van de oplossing.”

Buurtwerkers en stadsmariniers

De stad Ninove wil met de één miljoen extra middelen van Vlaanderen in het algemeen meer inzetten op samenleven. Zo zullen er twee extra buurtwerkers komen. “Die zullen we inzetten in de stadswijken zodat er verbindend kan worden omgegaan met elkaar en cultuurverschillen kunnen worden weggewerkt”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Ook zullen we onze maatschappelijke assistenten uit het Sociaal Huis veel meer inzetten op locatie, op het terrein. Voorts komen er niet één - zoals eerder gezegd - maar twee stadsmariniers, mensen die heel actief acute problemen zullen aanpakken om burenruzies te voorkomen. Denk maar aan erop toezien dat de bewoners hun tuintjes netjes houden, hun vuilzakken op tijd buitenzetten...”

Meer wijkagenten en opwaardering gemeenschapswachten

Er komen ook meer wijkagenten. Hoeveel dat er worden, wordt pas bekendgemaakt bij de voorstelling van het meerjarenplan. “De wijkagenten zullen op een drempelverlagende, zichtbare manier aanwezig zijn in de wijken. We zetten in op een zeer goede herkenbaarheid en zichtbaarheid. Onze gemeenschapswachten zullen dan weer worden opgewaardeerd naar GAS-vaststellers. Hun hoofdtaak blijft sensibiliseren, maar als mensen hardleers zijn, zullen ze ook vaststellingen kunnen doen bij bijvoorbeeld verkeerd parkeren of zwerfvuil”, aldus De Jonge.

Voorbeeldstad

“Ik ben onder de indruk van hoe Ninove naar de toekomst ziet en de uitdagingen aanpakt”, zegt minister Somers. “De aanpak is inspirerend om ook op die manier elders aan de slag te gaan. Ik ben ervan overtuigd de stad zal openbloeien en een voorbeeldstad kan zijn voor anderen. Er is een kloof tussen perceptie en realiteit. Er zijn in elke stad problemen. Het is de taak van een stad om die problemen aan te pakken, maar ook om de kansen die er zijn te grijpen. Ninove heeft bijvoorbeeld maar een werkloosheidsgraad van amper vijf procent. Dat bewijst dat er heel wat economische mogelijkheden zijn.”

Naast de extra middelen via het Gemeentefonds, krijgt Ninove ook meer middelen via de responsabiliseringsbijdrage en het Open Ruimtefonds.