Minderjarige overvaller opgepakt na twee feiten en in instelling geplaatst Koen Baten

20 januari 2020

14u52 0 Ninove De politie van Ninove heeft op 9 januari van dit jaar een minderjarige overvaller opgepakt nadat hij twee feiten heeft gepleegd in de binnenstad. In het park van Ninove heeft hij een jogster overvallen, even later probeerde hij iemand af te persen onder bedreiging van een mes.

De feiten dateren al van enkele weken geleden, maar werden nu pas gecommuniceerd door het parket. De feiten in het park gebeurden omstreeks 20.00 uur ‘s avonds. Een jogster werd aangesproken door het slachtoffer. Hij eiste geld, maar dat had ze niet bij dus gaf ze haar gsm aan de jongeman. Hij ging daarna lopen.

Even later kwam er een soortgelijke melding binnen en werd dezelfde persoonsomschrijving gegeven. Hierbij probeerde de minderjarige jongen iemand af te persen. Hij sloeg uiteindelijk op de vlucht nadat zij met haar armen zwaaide naar een auto die aan kwam rijden.

Via camerabeelden kon de verdachte later gearresteerd worden in het centrum van Ninove. Hij bekende de feiten en werd voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde. Die besloot om hem op te sluiten in de jeugdinstelling in Everberg.