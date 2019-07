Mexicaanse dag en avond in café In Den Keizer Claudia Van den Houte

12 juli 2019

18u40 0 Ninove Café In Den Keizer houdt een Mexicaanse dag en avond.

Dj Gonzales zorgt voor Mexicaanse muziek. Er zijn Mexicaanse dranken te verkrijgen, zoals Tequila, de Mexicaanse cocktail Margarita en het Mexicaanse bier Corona. Verder zijn er ook Mexicaanse hapjes, waaronder Nacho’s, een gerecht uit de Tex-Mexkeuken, en Chili con carne, een stoofpot die samengesteld is uit vlees en chilipeper. De Mexicaanse dag en avond vindt zaterdag 13 juli vanaf 15 uur plaats in café In Den Keizer in de Burchtstraat.