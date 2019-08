Mevoc eert overleden speler voor elfde keer met beachvolleybaltornooi Mega Jens Beach Claudia Van den Houte

12 augustus 2019

15u24 0 Ninove Volleybalclub Mevoc Meerbeke organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 augustus de elfde editie van het beachvolleybaltornooi Mega Jens Beach.

De club houdt het toernooi jaarlijks ter nagedachtenis van Jens Van Isterdael, een succesvolle speler van de club die in 2009 overleed na een oneerlijke strijd. Op zaterdag komen de recreatieve ploegen aan bod. Er is ook Fun-reeks 4 tegen 4 voor niet-volleyballers. Op zondag is het de beurt aan de competitieve ploegen. Het hele weekend door is er ook een springkasteel, een barbecue en zomerse ambiance.

Het tornooi start op zaterdag om 10 uur en op zondag om 9 uur op de Jensbeachvelden achter de sporthal van Ninove. Info en inschrijvingen via www.megajensbeach.be.