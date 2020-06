Meerderheid wil sociale correcties bij nieuw afvalsysteem, maar stemt N-VA-voorstel weg Claudia Van den Houte

22 juni 2020

16u42 4 Ninove De Ninoofse meerderheidspartijen bekijken nog om sociale correcties in te voeren bij het nieuwe afvalsysteem waarmee Ilva volgend jaar start.

In het nieuwe systeem worden de gele huisvuilzakken van Ilva vervangen door afvalcontainers. Het nieuwe systeem wordt vanaf 2021 ingevoerd in alle gemeenten waar Ilva actief is. Volgens N-VA is het nieuwe afvalsysteem een verdoken belastingverhoging die vooral de kwetsbaren zal treffen. Daarom wil de partij de sociale aanpassingen nog breder uitwerken.

N-VA-gemeenteraadslid Karolien De Roose nam het initiatief om zelf een retributiereglement uit te werken met een breder aantal sociale kortingen dan nu het geval is. Zo zou er een korting gegeven worden voor doelgroepen die tijdelijk of blijvend grote hoeveelheden restafval aanmaken, zoals mensen met medische zorgen, gezinnen met jonge kinderen, personen met invaliditeit, verenigingen... Het gaat om restafval dat bestaat uit de hygiënische fractie zoals incontinentiemateriaal, wegwerpluiers en andere hygiënische producten voor nierdialyse, stomapatiënten en sondevoeding.

Het voorstel kreeg echter alleen steun van de Forza Ninove-fractie, de meerderheidspartijen stemden het voorstel weg. “Wij zijn zeker voorstander van sociale correcties, maar wat u voorstelt is hele rits aan maatregelen. Sommige zijn zeer terecht, andere zullen grote administratieve consequenties hebben. We moeten nog eens bekijken of dit kan toegepast worden”, zegt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). Onder meer het voorstel voor een jaarlijks toelage van 30 euro voor elk gezin met een kind jonger dan 3 jaar, vindt Vande Winkel geen goed idee. “Dat is een vorm van sinterklaaspolitiek, wat eigenaardig is voor N-VA.” Hij kan zich ook absoluut niet vinden het voorstel om verenigingen een jaarlijkse toelage van 10 euro te geven. “Het is ook aan verenigingen om verantwoordelijkheid op te nemen inzake het verminderen van de afvalberg. Dit is een fout signaal. Ik ben absoluut voorstander van sociale correcties, maar niet op manier die u voorstelt”, aldus Vande Winkel.

Ook Open Vld-fractieleider Stijn Vander Elst zei vragende partij te zijn om een aantal sociale correcties te doen. “We beschouwen de implementeerbaarheid ervan in onze stad ook als aandachtspunt en zullen de oefening maken, om na de zomer met een voorstel te komen.” N-VA wijst er nog op dat Ilva voor de uitrol van dit project onlangs een subsidie van bijna 2,4 miljoen euro heeft gekregen van minister Zuhal Demir(N-VA). “Sociale correcties en betere tarieven voor iedereen kunnen dus zeker geen probleem zijn.”