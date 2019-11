Meerderheid en oppositie hebben nog steeds heel wat bezorgdheden bij plan ILvA om gele zakken te vervangen door containers Claudia Van den Houte

22 november 2019

21u58 0 Ninove In Ninove hebben zowel meerderheid als oppositie nog steeds bezorgdheden bij het plan van afvalintercommunale ILvA om de gele zakken voor restfractie te vervangen door containers.

Eerder schreven we al dat de gemeente Denderleeuw het nieuwe retributiereglement van ILvA goedgekeurde, waarin de vervanging van de gele afvalzakken door gewone containers en een prijsstijging voor het recyclagepark vanaf 2021 is opgenomen. ILvA is van plan om de containers in te voeren in alle gemeenten waarin ze actief is. Die gemeenten moeten daarvoor wel hun goedkeuring geven. In Denderleeuw gebeurde dat dus al, maar in Ninove zijn er nog heel wat bezorgdheden, onder meer over de facturatie. “Die zou gebeuren met een tegoedbon die aangezuiverd moet worden”, aldus schepen Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) op de gemeenteraad. “We vrezen dat als je geen tegoed meer hebt, de container niet zal worden leeggemaakt. We zijn ervan overtuigd dat dit tot meer sluikstort zal leiden, want containers zullen blijven staan. We zijn voorstander om dit te herbekijken.”

Forza Ninove-fractieleider Guy D’haeseleer stelde ook voor om een ander probleem nader te bekijken: “De containers zouden afgesloten kunnen worden, maar inwoners zouden zelf het slot moeten betalen. Dus wie niet betaalt, riskeert dat zijn container ‘s nachts door buren wordt bijgevuld. Ik denk dat we een pak problemen riskeren met dit systeem”, aldus D’haesleer. “Het principe is nobel, maar ik heb de indruk dat ze nog niet goed over de consequenties hebben nagedacht”, vond ook schepen Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “Ik heb veel bedenkingen met hoe we dit gaan doorvoeren.”

“In hoeverre kan Ninove dit nieuwe systeem tegenhouden?”, vroeg D’haeseleer. Volgens schepen Michel Casteur (Open Vld) zal Ninove verplicht worden om ILvA te volgen omdat er jaren geleden een overeenkomst met hen werd getekend. Volgens Open Vld-fractieleider Alain Triest is Ninove niet verplicht om mee te stappen in het nieuwe systeem, maar zou de stad dan wel de meerkost van vrachtwagens en dergelijke moeten betalen. “Ik vind het belangrijk dat we dit niet zomaar goedkeuren. We hebben dezelfde bekommernissen als Aalst en in Denderleeuw werd het goedgekeurd, maar ik denk dat we daar ook wel partners zullen vinden”, besloot Vande Winkel.

Ook de Ninoofse Zwerfvuiljagers uitten eerder al hun bezorgdheid.