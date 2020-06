Meer vraag naar crisisopvang door corona: Stad doet oproep naar woningen Claudia Van den Houte

09 juni 2020

19u08 0 Ninove De stad Ninove is op zoek naar extra woningen voor crisisopvang.

Ze werkt aan een uitbreiding van het huidige aanbod crisisopvang omdat ze vreest dat er onvoldoende opvangcapaciteit zou kunnen zijn. Het Team Wonen van de sociale dienst ontving sinds de coronacrisis immers al verschillende vragen rond crisisopvang en verwacht dat er nog meer vragen zullen komen. “Sinds de coronacrisis leven mensen of gezinnen dicht bij elkaar, soms op een heel kleine oppervlakte, waardoor er sneller crisissituaties kunnen ontstaan. Zeker in problematische gezinssituaties is de kans groot dat dit door de huidige coronamaatregelen kan escaleren”, klinkt het.

De stad doet een oproep naar mensen om een woning ter beschikking te stellen. “We hopen dat we via deze oproep aan de Ninovieter ons aanbod aan crisiswoningen met een zestal woningen kunnen uitbreiden zodat bij brand of bij conflictueuze gezinssituaties onze gezinnen terecht kunnen op een veilige plek”, zegt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Op dit ogenblik is ons eigen aanbod immers ontoereikend omdat het moeilijk is om voor onze huidige bewoners van de crisiswoningen een aanbod te vinden op de private of sociale huurmarkt. Verhuis en bezichtigingen van woningen waren quasi onmogelijk door de corona-veiligheidsmaatregelen. Daardoor blijven onze bewoners langer dan gewoonlijk de crisiswoningen bezetten.”

Het Team Wonen is op zoek naar mensen die een woning met minstens twee slaapkamers willen ter beschikking stellen om te verhuren tegen een maximale basishuurprijs van 700 euro, onder een huurcontract van één jaar. Het OCMW Ninove is hoofdhuurder en zorgt voor de betaling van de huur aan de verhuurder. De huurders staan zelf in voor de inboedel en elektriciteits-, gas- en waterfacturen zijn ten laste van de huurders. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Team Wonen van het Sociaal Huis via 054/50.50.50 of info@sociaalhuisninove.be